Примечательно, что конкурирующую технологию от Nvidia и FSR 2.2 игра поддерживает изначально, а FSR 3 появится только спустя год после релиза

The Last of Us Part 1 уже поддерживает технологии масштабирования FSR 2.2 и DLSS 2, которые были добавлены после выпуска игры в марте прошлого года. Теперь, почти год спустя, игра получила поддержку FSR3. AMD подтвердила это сегодня в своем сообщении в социальных сетях, но подтверждения от Naughty Dog пока не последовало. Игра фактически не обновлялась с августа, поэтому это обновление станет первым крупным апдейтом.

В игру входили моды, которые добавляли поддержку DLSS3.5 и даже FSR3, но многие из этих функций были платными. Считается, что поддержка FSR3 станет первой официальной интеграцией, которая позволит генерировать кадры, но на этом этапе ничто не мешает разработчику также поддерживать генерацию кадров DLSS.

Последние два месяца были очень загружены для команды разработчиков программного обеспечения AMD, работавшей с создателями игр. Февраль завершается выходом 16 игр с поддержкой FSR3 и 17, если считать The Last of Us Part 1. К сожалению, одна из самых популярных игр - Cyberpunk 2077, до сих пор не получила поддержки FSR3, хотя сегодня был выпущен новый патч.

Еще одна игра FSR3, недавно добавленная в этот список, — Hellish Quart, игра раннего доступа о боях на мечах. Помните, что вы можете найти все игры, поддерживающие FSR3, на PC Gaming Wiki. На сайте также перечислены предстоящие и подтвержденные игры FSR3.