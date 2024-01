Данная игра завершает очередную праздничную раздачу игр, стартовавшую 13 декабря

Грандиозная бесплатная раздача в Epic Games Stores завершается игрой Marvel’s Guardians of the Galaxy. Это знаменует собой завершение ивента из серии 17 бесплатных игр, который стартовал 13 декабря. Сейчас у геймеров есть целая неделя, чтобы получить эту последнюю игру.

Эта однопользовательская игра, разработанная Eidos-Montréal и вышедшая в продажу в октябре 2021 года, заслужила многочисленные положительные отзывы за увлекательное повествование, захватывающие диалоги и великолепный саундтрек. Хотя игра столкнулась с некоторыми техническими проблемами и воспринималась многими как средненький проект, она в целом получила признание общественности.

Удостоенная награды за лучшее повествование на церемонии The Game Awards 2021, игра Marvel’s Guardians of the Galaxy также получила номинации в таких категориях, как «Лучший боевик/приключенческая игра», «Лучший саундтрек и музыка», а также «Инновации в доступности».

В игре Marvel’s Guardians of the Galaxy игроки берут на себя роль Звездного Лорда, возглавляя команду в космических поисках, чтобы предотвратить катастрофу. Когда игрок управляет Звездным Лордом, Дракс Разрушитель, Гамора, Ракетный Енот и Грут принимают стратегические решения в использовании своих уникальных способностей. Кроме того, эту игру хвалят и за саундтрек, наполненный культовыми хитами 80-х годов.

Marvel’s Guardians of the Galaxy может также похвастаться использованием многих современных технологий, включая такие технологии масштабирования, как AMD FSR 1 и NVIDIA DLSS 2. Рекомендуемые графические процессоры для оптимальной производительности включают GTX 1660 SUPER и Radeon RX 590, а минимальными для игры являются GeForce GTX 1060 и Radeon RX 570.

Для тех, кто заинтересовался данной игрой, есть еще неделя для бесплатного приобретения Marvel’s Guardians of the Galaxy в магазине Epic Games Store. К большому сожалению игроки из России не смогут получить данную игру на российский аккаунт и придется использовать обходные пути.