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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: смартфон, хищное растение и другое

Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
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Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
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i7 11700K в Ситилинке
i9 11900 недорого в Ситилинке

Водонепроницаемый брелок-зажигалка

Работает вечная спичка просто: выкручивается внутренний стержень и трётся о боковую поверхность гильзы из кремния. Тут же появляется искра, и пламя разгорается. Чтобы потушить вечную спичку, достаточно вкрутить стержень обратно в гильзу. Эффектно прикурить или развести костёр-зажигалка спичка справится с любой задачей.

В специальное отверстие заливается очищенный бензин или керосин, с помощью которого и работает спичка.

Размер: 63*18*16 mm

Вес: 39 g

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Цена $4.68

Смартфон

Перед Вами годная копия знаменитого флагмана Samsung Galaxy S21 Ultra. Этот смартфон построен на процессоре MTK6889. Объем ОЗУ - 8, 12, 16 гигабайт, объем ПЗУ - 256 или 512 гигабайт (на выбор). Емкость аккумулятора 6500 мАч. Версия Android - 11.0. Имеется FaceID. Вообще, это достойная реплика. Цена самой бюджетной конфигурации составляет 7786 рублей.

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Цена $99.20 - 144.00

Стильный телефон VTRETU

Не верьте тем, кто утверждает, что кнопочный телефон не может быть эстетичным. Во всяком случае, этот аппарат, стилизованный под Vertu, выглядит более чем эффектно: V-образная клавиатура, отделка под золото и платину, элегантный вытянутый корпус. К слову, функционал у этого кнопочника тоже вполне приличный. Телефон имеет двойной слот для SIM и TF-карты, радио-тюнер, аккумуляторную батарею ёмкостью 3800 мАч, Bluetooth, фонарик и даже камеру, пусть и самую примитивную. А вот экран совсем небольшой – всего 1,8 дюйма по диагонали, хотя такой размер вполне соответствует представителям этого сегмента.

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Цена $35.99 - 41.99

Baseus присоска

Держатель для смартфона на липкой основе. Хорошо крепится особенно на ровных поверхностях, например, стекле, кафеле, полированном металле. Присоска держит очень хорошо, держит крепко и надежно. На липучку также можно клеить ключи, разные гаджеты, наушники, пульт ТВ и прочие мелочи. По отзывам покупателей товар хороший, ее можно мыть и она снова крепиться отлично.

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Цена $3.99

Магнитный держатель TIANBANG

Небольшой магнитный держатель для смартфона и других гаджетов в автомобиль. Диаметр составляет всего три сантиметров, а толщина – чуть более семи миллиметров. Такое решение позволит найти оптимальное место для фиксации гаджетов. В магазине предлагается несколько вариаций держателя по цветовому исполнению.

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Цена $2.82 - 2.99

Выдвижной зарядный кабель 80 см 3 в 1

Вся прелесть данного устройства в том, что в него уже встроены выдвижные кабели для зарядки любых гаджетов. И при этом есть все необходимые разъемы: Micro USB, Type-C и Lightning. Благодаря особенностям конструкции провода не собираются в какой-то сложно распутываемый клубок, а сами сматываются внутрь корпуса.

Гаджет способен заряжать одновременно 2 устройства. На выбор 2 цвета: красный и черный. Длина обоих кабелей - по 80 см. Максимальная сила тока - 5 Ампер.

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Цена $13.90

Зарядное устройство для аккумулятора автомобиля

Автоматическое пусковое устройство, которая предназначена как для зарядки аккумулятора так и для пуска двигателя в холодное время года. Подключается к сети электропитания 220 вольт переменного тока. Кроме того работает также от 12 вольтовой розетки в виде прикуривателя в салоне автомобиля.

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Есть защита от короткого замыкания в виде 6 амперного предохранителя питания. На цифровом экране отображаются измеряемое значение. В комплекте есть также 2 разно полярные клеммы которые устанавливаются на контактную пару АКБ. Мощность потребления составляет 70 Ватт, время полной зарядки аккумулятора составляет от 4 до 12 часов.

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Цена $14.44 - 15.13

Хищное растение

В русском разделе сайта AliExpress можно найти то, чего нет у китайцев. Например, хищное растение Венерина Мухоловка. Многие видели его только по телевизору, но если вдруг вам захочется познакомиться с ним поближе, такой шанс есть. Отправляют именно растение, а не семена. В маленьком горшочке, да и само оно тоже небольшое. Питается мошками, комарами, паучками и прочими насекомыми. Одно условие, они все должны быть живыми. Увлекаться и перекармливать тоже не стоит.

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Цена $12.70

Набор японских кухонных ножей

Большой комплект острозаточенных ножей из твёрдой стали марки 7CR17. Рукоять выполнена из древесины с качественной отделкой, полотно под дамасскую сталь выглядит просто шикарно - узор получен при помощи лазерной обработки. В наборе имеются ножи под различные действия для приготовления всех типов продуктов. Размеры в длину от 20 до 33 сантиметров. Единственный недостаток - нужно докупить подставку.

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Цена $6.70 - 67.66

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