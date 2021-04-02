MSI MEG Z590 ACE Gold Edition предлагает футуристический дизайн по цене более 600 долларов США
MSI работает над особым вариантом своей материнской платы MEG Z590 ACE, которая имеет эстетичный внешний вид из алюминия и золота. Материнская плата, известная как MSI MEG Z590 ACE Gold Edition, имеет великолепный и феноменальный вид, которого следует ожидать от материнской платы этого уровня. Вариант Gold Edition был замечен Momomo_US.
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MSI вернулась со своим MEG ACE, на этот раз с чипсетом Z590 и дизайном, который намного мощнее, чем когда-либо.
Проще говоря, MSI MEG Z590 ACE Gold Edition великолепен по своему дизайну и функциям. Материнская плата ATX имеет несколько радиаторов и футуристический дизайн с вставками из матового алюминия серебристого и золотого цветов. Радиатор включает тепловую трубку и использует мощность 7 Вт / МК для эффективного рассеивания тепла.
Теперь, переходя к слотам расширения: материнская плата MSI MEG Z590 ACE Gold Edition имеет три слота PCIe 4.0 x16, два слота PCIe 3.0 x1 и четыре слота M.2 (1x Gen4x4, 3x Gen 3x4), все они охлаждаются радиатором M.2 Shield Frozr. В нижней части платы есть 6-контактный разъем, который помогает поддерживать дополнительную нагрузку на линии PCIe при одновременной загрузке нескольких устройств.
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Для ввода-вывода вы получаете:
- 2 порта Thunderbolt 4,
- 2 порта USB 3.2 Gen 2 (2 Type-A),
- 4 порта USB 3.2 Gen 1,
- 2 порта USB 2.0,
- 2 порта MiniDP
порты локальной сети Ethernet 2,5 Гбит / с (RTL8125B), функциональность Intel WiFi 6E (BT 5.2), Audio Boost HD и в довершение всего, кнопки для очистки CMOS и перепрограммирования BIOS. MSI MEG Z590 ACE Gold Edition не будет дешевым, о чем свидетельствуют его технические характеристики и дизайн. Стандартная версия стоит 541 доллар США на Newegg, поэтому ожидайте, что золотая версия будет стоить более 600 долларов США, когда она появится на полках магазинов в середине апреля.
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