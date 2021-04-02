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MSI работает над особым вариантом своей материнской платы MEG Z590 ACE, которая имеет эстетичный внешний вид из алюминия и золота. Материнская плата, известная как MSI MEG Z590 ACE Gold Edition, имеет великолепный и феноменальный вид, которого следует ожидать от материнской платы этого уровня. Вариант Gold Edition был замечен Momomo_US.

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MSI вернулась со своим MEG ACE, на этот раз с чипсетом Z590 и дизайном, который намного мощнее, чем когда-либо.





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Проще говоря, MSI MEG Z590 ACE Gold Edition великолепен по своему дизайну и функциям. Материнская плата ATX имеет несколько радиаторов и футуристический дизайн с вставками из матового алюминия серебристого и золотого цветов. Радиатор включает тепловую трубку и использует мощность 7 Вт / МК для эффективного рассеивания тепла.

Теперь, переходя к слотам расширения: материнская плата MSI MEG Z590 ACE Gold Edition имеет три слота PCIe 4.0 x16, два слота PCIe 3.0 x1 и четыре слота M.2 (1x Gen4x4, 3x Gen 3x4), все они охлаждаются радиатором M.2 Shield Frozr. В нижней части платы есть 6-контактный разъем, который помогает поддерживать дополнительную нагрузку на линии PCIe при одновременной загрузке нескольких устройств.

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Для ввода-вывода вы получаете:

- 2 порта Thunderbolt 4,

- 2 порта USB 3.2 Gen 2 (2 Type-A),

- 4 порта USB 3.2 Gen 1,

- 2 порта USB 2.0,

- 2 порта MiniDP

порты локальной сети Ethernet 2,5 Гбит / с (RTL8125B), функциональность Intel WiFi 6E (BT 5.2), Audio Boost HD и в довершение всего, кнопки для очистки CMOS и перепрограммирования BIOS. MSI MEG Z590 ACE Gold Edition не будет дешевым, о чем свидетельствуют его технические характеристики и дизайн. Стандартная версия стоит 541 доллар США на Newegg, поэтому ожидайте, что золотая версия будет стоить более 600 долларов США, когда она появится на полках магазинов в середине апреля.