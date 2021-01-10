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Интересные товары с Aliexpress: видеокарта, смарт-розетка и другое

Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
[ ] для раздела Блоги
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<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать
Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь

Видеокарта VEINEDA Radeon RX 550 4 ГБ GDDR5 128 бит

Перед Вами все еще годная, а главное доступная видеокарта для компьютера от проверенного Китайского бренда VEINEDA. Это модель Radeon RX550. Карточка имеет 4 гигабайта видеопамяти типа GDDR5. Разрядность шины - 128 бит, частота памяти - 5000 МГц, частота ядра - 1183 МГц. Данная карта отлично показывает себя в популярных онлайн играх. Состояние - новое. Стоимость составляет 7340 рублей.

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Цена $95.13

Музыкальный плеер FiiO M3 Pro

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Любителям музыки посвящается – mp3-плеер FiiO M3 Pro с 3,5-дюймовым сенсорным дисплеем и возможностью воспроизведения контента в самых популярных форматах, включая WAV, FLAC, ну и, конечно, mp3. Среди прочих преимуществ – возможность использования проигрывателя для воспроизведения видео и чтения электронных книг, устройство работает от собственного аккумулятора ёмкостью 1000 мАч. Радует и компактность гаджета размеры которого не превышают 9,58 х 4,54 х 1,04 см, а также элементарное сенсорное управление.

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Цена $79.99 - 87.99

Bluetooth динамик с усилителем класса D

Красивая беспроводная колонка с двумя динамиками общей мощностью 40 ватт, чего достаточно не только для домашнего прослушивания, но и уличного. Передняя решётка обрамлена цветной RGB-лентой, т.е. своего рода цветомузыкой. В темноте эффект смотрится очень классно.

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Ещё одним приятным сюрпризом является наличие слота под карту памяти, который не часто встретишь у известных конкурентов. Качество звука на высоком уровне. Подсветка выключается.

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Цена $66.09 - 70.30

WiFi смарт-розетка 16A

Розетка с управлением через интернет посредством Wi-Fi соединения, умная розетка поставляется с европейской вилкой, которая сочетается с нашими. Преимуществом устройства является качественный корпус, который собран из белого пластика с покрытием глянца, а в дополнение оснащён сенсорной кнопкой со световым индикатором питания. Основным предназначением умной розетки является управление с удалённой точки через Wi-Fi с любого современного гаджета в специальном приложении, для этого нужно считать QR-код который находится в инструкции. С помощью такой розетки вы сможете включать и отключать любой электрический прибор в доме дистанционно когда это необходимо.

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Цена $6.19 - 43.68

Умный кошелек из натуральной кожи с функцией Bluetooth

Этот гаджет придумали специально для тех, кто частенько теряет свой бумажник. Устройство подключается к мобильному телефону, а если расстояние между ними увеличится, на экран телефона придет уведомление. Бумажник заряжается при помощи USB.

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Цена $10.19 - 19.37

Усилитель ANT-208

Антенный усилитель для автомагнитолы предназначен для лучшего и уверенного приема. В последнее время стали выпускаться автомагнитолы недорогие, хотя и с хорошим функционалом. Такой усилитель специально предназначен для эффективного и уверенного приема станций. Большинство автомобилистов, которые установили в своей машине антенный усилитель отмечают, что сигнал увеличился в два раза, если не больше. Устройство имеет компактные размеры и легко монтируется. В комплекте есть модуль защиты от короткого замыкания с предохранителем. Некоторым покупателям не подошло, так как вместе с полезным сигналом усиливался и уровень помех.

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Цена $4.90

Дневные ходовые огни с высокой яркостью свечения LEEPEE

Качественные, яркие и доступные по цене дневные огни с высокой яркостью. Они подойдут тем, кто ценит оригинальный внешний вид своего авто. Огни являются водостойкими, защищены от пыли и ударов. Имеют длительный срок службы, характеризуются низким потреблением энергии. Данное решение является универсальным.

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Цена $3.44

Набор с 22 стержнями для клеевого пистолета

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Профессиональный клеевой пистолет GOXAWEE. Он продается комплектом с клеем, дополнительными насадками и скальпелями. В наличии доступно 3 модели, разной мощности - 20, 80 или 105 Вт. Каждый из них предназначен для определенных клеевых работ. Самая мощная модель в 105 Вт обойдется Вам в 1829 рублей.

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Цена $12.02 - 23.70

Комплект для выжигания

Выжигатель с питанием от домашней сети-220вольт, будет незаменимым инструментом для творческих работ по дереву. В комплекте приходит большое количество сменных насадок, сделаны они из чистой латуни. Мощность устройства 30ватт, тип вилки европейский. Инструмент с алиэкспресс можно взять в комплектации с 7 и 27 насадок.

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Цена $8.43 - 13.80

Столик для ноутбука регулируемый, с двумя вентиляторами

Весьма удобное приобретение на случай если не хочется вылезать из-под теплого одеяла. Ну или если Вас посадили на "удаленку", а дома ничего не подготовлено для работы. Габаритные размеры в разложенном виде - 54x34 см. Диапазон регулировки высоты столика - от 22 до 28 см Вес - 2,8 кг Столик снабжен 2мя тихими вентялторами. Столик из бамбука подойдет для ноутбука, планшета или завтрака в постели, хорошо выполняет свои функции при этом служит достойным предметом интерьера.

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Цена $26.42

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