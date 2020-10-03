Перед Вами знаменитые наручные часы Casio. Они водонепроницаемые, максимальная глубина 10 бар. Диаметр циферблата 45 миллиметров. Длина ремешка - 20 сантиметров. В часах встроены такие функции, как календарь, секундомер, множество различных часовых поясов, будильник и т.д. В наличии есть 9 обычных моделей, а также десятая - легендарная, с металлическим ремешком. Стоимость обычных часов составляет 4110 рублей, а металлических - 7749 рублей.

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Цена $53.55 - 100.98

Светодиодная лампа для монитора от Baseus снижает нагрузку на зрение во время работы за компьютером, особенно в ночное и вечернее время. Тем, кто при работе за компьютером использует и бумажные копии документов, будет еще более полезна. Яркость меняется удобной крутящейся ручкой.

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Есть 3 настройки температуры света: белый чистый свет 5000К, нейтральный смешанный 4000К и тёплый мягкий свет 2900К. Дополнительный свет на пространстве стола вокруг монитора позволяет удобней пользоваться клавиатурой или делать записи на бумаге. Быстро устанавливается, имеет фильтр от синего света. Посмотреть товар

Цена $29.59 - 31.99

Высококачественный робот-пылесос с тройной системой фильтрации превосходно очистит пол от мусора, пыли и шерсти домашних животных. Сканирует помещение, создает карту, рисует в своей памяти план и производит уборку по нему. Можно отрегулировать силу всасывания при перемещении по разным участкам пола.

Убирает все типы покрытий: мрамор, ковёр, плитка, дерево. Есть функция влажной уборки и резервуар для воды. Подключается к Wi-Fi, можно настроить расписание уборки, запустить или приостановить робота. Держит заряд до 100 минут. Оснащен датчиками, предохраняющими от ударов и падений, не шумит.

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Цена $208.21

Очень полезная вещь в доме – набор антивибрационных подставок. Такое решение будет актуальным для старой бытовой техники, например, стиральных машинок. Подставки существенно снижают вибрации, в наборе идет четыре подставки. Приблизительные размеры подставки: 7,7*7,7 сантиметров.

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Цена US $1.48 / набор (4 шт.)

Любители рыболовы, эти светлячки именно для вас. Наверное, вы любите оставаться на рыбаке на ночь и если вы еще рыбачите удочкой, то не всегда можно понять, когда клюет. Так вот, эти светлячки устанавливаются на поплавок или же рядом с ним и благодаря зеленому свечению будет понятно, когда же рыба захватит червяка. Флуоресцент ни капли не отпугивает рыбу.

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Цена $1.83 - 4.07 / набор (50 шт.)

Подводная камера для зимней рыбалки имеет 4,3-дюймовый цветной монитор, со встроенным солнцезащитным козырьком. Инфракрасная подсветка из 8 светодиодов обеспечивает достаточно света для ночного видения. Имеется встроенный литиевый аккумулятор 2600 мАч, которого хватит на 5-7 часов работы при полной зарядке. Сверхпрочный кабель изготовленный из сверхмощного волокна, кевлара, легко выдерживает нагрузку до 30 кг. На выбор можно заказать длину кабеля 15 или 20 метров.

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Цена $64.91 - 69.19

Этот беспроводной усилитель вай-фай подойдет для использования не только дома, но за городом – на даче, на природе, в гостинице. В таких местах wi-fi обычно плохо ловит.

Работает он очень просто. Достаточно подключить его с помощью специального приложения к телефону и воткнуть в розетку. Сила сигнала увеличится в разы. Посмотреть товар

Цена $5.57 - 14.51