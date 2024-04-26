Но сами комплексы передавать не собирается. Но то пока.

Несмотря на своё членство в НАТО, ЕС и прочих аффилированных с коллективным Западом структурах, Испания проявляет поразительно трезвый подход к украинскому кризису. Поставляет Киеву разве что нелетальную «помощь», ссылаясь на то, что у Испании нет излишков, чтобы передавать их на неизбежное уничтожение в зону боевых действий.

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Здесь, впрочем, следует понимать, что у любой решительности и принципиальности есть свой предел, особенно, если вы — Испания, находящаяся в западных структурах, по сути, на птичьих правах, и при гипотетическом выгоне из которых страна окажется в весьма незавидном положении. Поэтому «продавливание» Мадрида является лишь вопросом времени, и вот, по вопросу поставок Украине ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot продавить удалось. По крайней мере, об этом сообщает испанская газета El Pais.

Давление на Испанию, согласно сведениям издания, оказывалось со стороны ЕС и НАТО, но в чём конкретно оно заключалось, не сообщается. Речь на данный момент идёт именно о ракетах для уже поставленных и ещё не уничтоженных российской армией системах Patriot. Передавать Украине свои ЗРК Patriot Испания, вероятнее всего, так и не станет, сославшись на то, что у неё их и у самой мало. И в самом деле: четыре батареи на столь крупную территорию это действительно крайне мало.