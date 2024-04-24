Теперь пользователи популярного стримингового сервиса не могут совершать покупки на платформе с российских карт через СБП.

Возможность отправлять донаты через СБП на Twitch была добавлена в феврале 2024 года. Пользователи продлевали подписку и покупали битсы через российскую систему быстрых платежей, не используя сторонние сервисы. Причина отключения функции не названа, но известно, что в ближайшее время возможность совершать покупки с российских карт через СБП не вернется. При этом на сервисе можно оформлять подписку через другие российские сервисы. Речь идет о Монете.ру и SkySend. Нельзя совершать покупки напрямую через карты, которые были выпущены на территории РФ.

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Источник изображения: Rtek24

В этом году глава стримингового сервиса Дэн Клэнси рассказал журналистам, что в последнее время от площадки нет прибыли. Руководство Twitch хочет исправить сложившуюся ситуацию. В рамках новой политики была уволена почти треть сотрудников. Работу на платформе потеряли примерно 500 человек.