Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: водяное охлаждение для ПК, цифровая плата усилителя звука и другое
Водяное охлаждение для ПК
Перед Вами отличная система жидкостного охлаждения для компьютеров. Система подходит для всех современных сокетов. Максимальный теплоотвод - 350 Вт. Материал изготовления радиатора - алюминий. В наличии доступны 3 системы на выбор - с одним, двумя или тремя вентиляторами. Поэтому, стоимость СВО варьируется от 3767 до 9795 рублей + бесплатная доставка из России.
Цена $49.99 - 129.99
Термостойкий силиконовый провод
У продавца имеются разные цвета оплетки, а так же разные диаметры сечения жил. Чем хороша силиконовая изоляция, так тем что она термостойкая и не дубеет на морозе. Жилы у этих проводов медные луженые, почти 4 тысячи заказов и еще больше отзывов.
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Цена $0.47 - 1.90
Цифровая плата усилителя звука
Качественный и стабильный в своей работе усилитель звука 2х3Вт, со встроенным модулем bluetooth и питанием от 3,7 до 5В позволит вам собрать собственную беспроводную колонку или аудио-систему.
Цена $2.60
Чашка с подогревом
Электрическая чашка с автоматическим подогревом, поддерживает быстрый способ зарядки, мощность 10 ватт. Быстро набирает температуру до 55 градусов, сохраняя ваш напиток всегда подогретым. Очень удобно при работе за компьютером. Объем 250 мл, чашка сделана из прочной температурой устойчивой керамики.
Цена $37.99
Мужской подарочный набор
На выбор есть несколько моделей, которые включают в себя: ремень, кварцевые часы, кошелек или очки. Набор аккуратно упакован в коробочку и имеет презентабельный вид, каждый продукт выполнен в черном цвете и подойдет под любой стиль одежды.
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Цена $30.77
Вьетнамский бальзам
Бальзам "Золотая звезда", или как его по простому называют в народе - "Звёздочка". Рассказывать про него особо много, я думаю, не стоит. Вряд ли есть такие люди, которые видят его впервые и не знают что это такое.
В общем им раньше насморк лечили, ожоги, да и вообще наверное все болезни. Но лучше сходить ко врачу, конечно. Он приятно пахнет, поэтому можно использовать для ароматерапии, ведь в составе содержится куча всяких масел.
Цена $4.04 / набор (5 шт.)
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