Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: мультиметр, веб-камера и другое
Автомобильный fm-передатчик
Компактное устройство, заменяет целую магнитолу. От него можно заряжать телефоны и любые устройства. Слушать любимую музыку через блютус, а ещё принимать звонки и выбирать радио. Также авторы решили добавить показатель напряжения АКБ и время уже по выбору. Посмотреть товар
Цена $12.42 - 16.02
Bluetooth пульт дистанционного управления
Удобное управление затвором с минимальной задержкой идеально подходит для съёмки. Данный пульт совместим только с ОС Android 4.2.2 и выше, а также с IOS 6.0 и выше. В целом данный товар не пользуется особой популярностью, но иногда заказы всё же приходят. Поэтому всегда держу в наличии хотя бы одну партию. Посмотреть товар
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Цена $0.58 - 1.57
Флеш-накопитель с отпечатком пальца
Флеш накопитель с доступом от считывания отпечатка пальца. Размер памяти от 16 до 128 гб. Используется также как ключ доступа в систему. Скорость считывания данных 150 м бит в сек. Интерфейс подключения usb. Есть защита от записи и стирания данных. Размер 3 на 1 см, вес 50 грамм, сделан из металла. Посмотреть товар
Цена $27.67 - 51.46
Бесконтактный мультиметр
Один из лучших приборов электрика, совмещает в себе функции мультиметра и позволяет измерять токи без разрыва цепи, что весьма актуально при поиске утечек. Дополнительно прибор имеет пару качественных измерительных щупов. Можно произвести замер напряжения сопротивления и емкости. Прибор поставляется в чехле. Посмотреть товар
Цена $40.38
WEST BIKING водонепроницаемый велосипедный компьютер с подсветкой
Небольшой экран крепится на руль при помощи специального крепления. Он без проблем может измерить расстояние, которые вы проехали, засечь время дороги, скорость. В нем есть встроенный аккумулятор, которого вам хватит не на один день использования. К тому же, жидкокристаллический дисплей отлично отображает данные даже в темное время суток! Посмотреть товар
Цена $3.99 - 16.28
Веб-камера
Веб камера с разрешением 1080P на данный момент лучшая камера, которую можно найти на Али. Качество записи как на хорошем телефоне всё чётко видно, картинка не рябит и не затемняется особо. Устанавливается при помощи крепления. Для тех у кого общение часто бывает в интернете или вы занимаетесь блогерством вариант замечательный. Посмотреть товар
Цена $29.89
Камера для спортивной съемки EKEN
Экшн-камера для съемки спортивных мероприятий, экстремальных видов спорта, имеет широкий угол обзора до 170 градусов, автономное питание на 2000 ма.ч. Есть защитный бокс от ударов и тряски, скорость кадров до 30 в сек, снабжена wifi модулем беспроводной связи. Качество изображения 1080р. Размер 7 на 5 см. Посмотреть товар
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Цена $34.85 - 70.64
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