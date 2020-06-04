Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: газовый паяльник, XIAOMI Mijia Bluetooth термометр и другое
Светящийся светодиодный зажим для обуви
Его можно закрепить на запястье, обувь или ваш велосипед. В первую очередь, этот товар предназначен для безопасности, ведь в ночное время водителям нас видно далеко не всегда.
Такой зажим ярко светится и мигает, привлекая к себе внимание. Теперь можно спокойно ходить на ночные прогулки пешком или на велосипеде, и вы будете в полной сохранности.
Также он станет оригинальным украшением, с ним вы точно не останетесь незамеченными!Посмотреть товар
Цена 196,94 руб.
Газовый паяльник
Цена 463,76 руб.
XIAOMI Mijia Bluetooth термометр
Станция имеет встроенный термометр и гигрометр. Благодаря этим показаниям можно контролировать идеальный климат в доме Самое главное, что станция работает с приложением и благодаря этому можно настраивать различные сценарии включения климатической техники. Посмотреть товар
Цена 400,94 - 896,46 руб.
AZDOME видеорегистратор
Видеорегистратор от проверенного производителя AZDOME с большой диафрагмой F1.8 и с широкоугольным объективом, видео снимает круто с разрешением 4К, встроена функция ночного видения, так что он не упустит ни одной детали. Есть монитор парковки-это очень удобно, особенно для новичков, датчик движения торможения. Встроен GPS, также вы сможете задавать маршрут и отслеживать все происходящее с помощью телефона, всего лишь следует его подключить к регистратору с помощью Wi-Fi. Корпус прочный, сборка не хлипкая и по тактильным ощущения пластик.
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Цена 3 862,54 - 6 096,63 руб.
Умный дверной замок
Умный дверной замок можно легко открыть с помощью отпечатка пальца, а также он поддерживает виртуальный пароль.
Его можно легко подключить к смартфону с помощью функции Bluetooth и отслеживать ситуацию в режиме реального времени и проверять состояние блокировки.
Имеет специальную защиту от подглядывания и защиту конфиденциальности. Можно не волноваться о том, что его вскроют воры и проберутся в дом.Посмотреть товар
рекламаЦена 13 075,60 - 13 763,82 руб.
Замок без ключа
Перед Вами прикольный и необычный замок от Китайского бренда eMastiff. Фишка в том, что Вам не нужен ключ для того, чтобы открыть его. Достаточно приложить палец ко встроенному сканеру отпечатков, и замок откроется. Размеры замка 46 х 76 х 13 сантиметров. Рабочая температура от -10 до 40 градусов по Цельсию. Работает от встроенного перезаряжаемого аккумулятора. Корпус замка изготовлен из цинкового сплава. Посмотреть товар
Цена 834,35 руб.
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