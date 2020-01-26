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Полезные товары с Aliexpress: проводная игровая мышь 24000 dpi, игровой монитор, музыкальные колонки для ПК

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USB Проводная игровая компьютерная мышь 24000 dpi 10 кнопок 5 цветов подсветки

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Цена $29.94

Поюзал недельку, все понравилось. Долго разбирался с ПО, потом перепрограммировал кнопки и подсветку - все огонь. Мышка тяжелая, вытащил 4 грузика из 5. В руке лежит привычно, до этого юзал похожей формой но за 300 рублей. Ну и как вы понимаете, после такой смены продукта - впечатления шикарные! :)

IPASON игровой монитор

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Цена  $368.94

Лучшего по параметрам и цене вы не найдёте в России за такую цену, мне он обошёлся в 17960, просто супер цена, но это со всеми скидками и купонами и с наилучшими пожеланиями от продавца. Яркий, сочный и очень широкий экран, единственное, это рамки по краям могли бы быть потоньше, а так они примерно 5 мм, не критично за такую цену. Отклик 5 ms, реальный размер 29.5 дюймов показал мне сам монитор, есть у него тестовый режим. Разрешение и частота реальны, подключен у меня через Дисплей Порт (DP). В общем - Огонь! Доставка из Москвы без таможенных пошлин.

 Музыкальные колонки для ПК компьютера ноутбука

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Цена $25.59

Товар прибыл быстро. Всё супер. Запечатан, как золотой слиток все целое. Звук великолепный. Ребёнок подключил к сабвуферу, думала стены рухнут. Буду у продавца и дальше заказывать товары по надобности. Но колонки этой марки отдельный разговор. Супер. Для ребёнка 15 лет к Новому году лучше не придумать. Да за такую цену. Рекомендую продавца.

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Мужская летняя футболка

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Цена $8.16

Хорошая футболка. За эти деньги более чем. Продавец общителен. Заказывал две. Продавец порекомендовал взять XL. Красная оказалась чуть меньше ( наверное L). На рост 182 см и вес 72 кг думаю стоит заказывать все же L. В целом остался доволен. Буду заказывать ещё. Рекомендую. 

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Читай ник. Шланг видимо твоё "дно" пробил давно. "играл в ведьмака с волосней и без, разницы не заметил визуально" Сходи к окулисту, пусть он тебе пропишет очки.
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