Умный программируемый электрический паяльник



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Цена $49.10 Паяльником очень доволен. Он такой маленький и лёгкий, как игрушечный. Толком ничего ещё им не паял, но тест сделал. При первом запуске плясала температура, думал придётся калибровать, но вскоре температура стабилизировалась. При втором и третьем запуске температура не плясала, доходит до нужной и держит. Тестировал на блоке 12V 2,1A. Температуру набирает очень быстро. Остывает тоже очень быстро. Температуру жала проверить не чем, но паяет нормально.



Ugreen PD 65 Вт Зарядное устройство



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Цена $20.24



Ugreen- этим всё сказано. Полностью соответствует описанию, качество на высоте. Упаковано и доставлено достаточно быстро. На али конечно можно найти такой же товар с теми же функциями, но другого производителя и по дешевле. Я склонился к Ugreen, так как у меня много всяких мелочей этой фирмы, ни к одной претензий нет. Все они выполняют свои функции на 100%. Я рекомендую товар и продавца.





Xiaomi ENCHEN Boost USB электрическая машинка для стрижки волос



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Цена $5.00

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Точилка для ножей

Описанию соответствует. Прислали со склада в Финляндии. Обратил внимание, что не было серой транспортировочной коробки, сразу белая. Но это неважно. Товар дошел отлично. Машинка красивая, лёгкая. Лезвие на самом деле керамическое, стрижёт очень хорошо, справляется даже с жёсткими волосами на бороде, тихая. Из минусов это явно не дорогие материалы корпуса.



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Цена $6.94 Отличная ножеточка, качеством продукции доволен, соответствует описанию, ножи точит хорошо. У нас такие 1200 деревянных стоят! Трек номер полностью отслеживался. Доставка заняла около 2 недель. Отличная скорость доставки! Всем рекомендую продавца и магазин!





Воздушная мышь



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Цена $10.50



А это дистанционный пульт управления с функцией воздушной мыши. Устройство используется в телевизорах с функцией Smart TV. Вероятно, это лучшее предложение данного девайса из всех остальных, представленных на алиэкспресс. Пульт имеет встроенный микрофон, благодаря которому возможно использование функции голосового управления.