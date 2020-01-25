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Полезные товары с Aliexpress: умный электрический паяльник, Xiaomi машинка для стрижки волос, воздушная мышь

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Умный программируемый электрический паяльник


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Цена $49.10Паяльником очень доволен. Он такой маленький и лёгкий, как игрушечный. Толком ничего ещё им не паял, но тест сделал. При первом запуске плясала температура, думал придётся калибровать, но вскоре температура стабилизировалась. При втором и третьем запуске температура не плясала, доходит до нужной и держит. Тестировал на блоке 12V 2,1A. Температуру набирает очень быстро. Остывает тоже очень быстро. Температуру жала проверить не чем, но паяет нормально.


Ugreen PD 65 Вт Зарядное устройство


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Цена $20.24


Ugreen- этим всё сказано. Полностью соответствует описанию, качество на высоте. Упаковано и доставлено достаточно быстро. На али конечно можно найти такой же товар с теми же функциями, но другого производителя и по дешевле. Я склонился к Ugreen, так как у меня много всяких мелочей этой фирмы, ни к одной претензий нет. Все они выполняют свои функции на 100%. Я рекомендую товар и продавца.



Xiaomi ENCHEN Boost USB электрическая машинка для стрижки волос


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Цена $5.00

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Описанию соответствует. Прислали со склада в Финляндии. Обратил внимание, что не было серой транспортировочной коробки, сразу белая. Но это неважно. Товар дошел отлично. Машинка красивая, лёгкая. Лезвие на самом деле керамическое, стрижёт очень хорошо, справляется даже с жёсткими волосами на бороде, тихая. Из минусов это явно не дорогие материалы корпуса.


Точилка для ножей


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Цена $6.94Отличная ножеточка, качеством продукции доволен, соответствует описанию, ножи точит хорошо. У нас такие 1200 деревянных стоят! Трек номер полностью отслеживался. Доставка заняла около 2 недель. Отличная скорость доставки! Всем рекомендую продавца и магазин!



Воздушная мышь


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Цена $10.50


А это дистанционный пульт управления с функцией воздушной мыши. Устройство используется в телевизорах с функцией Smart TV. Вероятно, это лучшее предложение данного девайса из всех остальных, представленных на алиэкспресс. Пульт имеет встроенный микрофон, благодаря которому возможно использование функции голосового управления.

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Сева Меньшенин
23:38
А давай посмеемся с даунов, которые не поняли, из-за кого подешевел 9700к. И х570не обязательно брать самую дорогую, и вообще для 3600 она нахер не нужна. Зато у вас разгон только на х чипчетах
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AMD 5 поколений на AM4, A12 9800 это отдельное поколение из 2016 года, Bristol Ridge это же совсем не Zen это Excavator, причём сделанный по нормам 28nm.
Новые упоминания о процессорах Intel Alder Lake-S в исполнении LGA 1700
Даниэль Мухаметзянов
23:35
ну если туп то обновляйся... а умный это вообще отключит.
Windows 7 потеряла 44 миллиона пользователей за месяц – самый массовый переход на Windows 10 в истории
Сева Меньшенин
23:35
Я посмотрю, как твой 4/8 7700к будет дрючить1700. Да, он вышел чуть позже, да, в играх без многопотока он может быть и хуже, но отрицать, что Интел с Сэнди бриджа кормит всех говном - быть потреблядью
AMD ищет создателей кулера с шестью трубками, но не для выражения благодарности
cupgrn
23:33
С 2004 по 2011 годы выпускались процессоры в формате LGA 775 - 7 лет жила платформы. А что теперь ? 2009 - 1156, 2011 - 1155, 2013 - 1150, 2015 - 1151, 2017 - 1151v2, 2020 - 1200, 2022 - 1700. Каждые...
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Quqbq
23:33
Хоспаде. Какие же дауны. В топовых аймак про стоят видеокарты АМД, даун.
Геймдиректор DOOM Eternal не исключил возможности выпуска игры на консолях нового поколения
warmuza
23:33
https://ru.wikipedia.org/wiki/IPS_(%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5) instructions per second
Планы МЦСТ по выпуску новых Эльбрусов: 16 ядер на 16 нм уже в 2022 году
Даниэль Мухаметзянов
23:32
))) ещё один бред от оверклокерс... да те кто обновляет винду 7ку тому пи..да.. а те кто её не обновляют всё норм, большинство игр до сих пор идут без проблем на 7ке, большинство контор работают та...
Windows 7 потеряла 44 миллиона пользователей за месяц – самый массовый переход на Windows 10 в истории
warmuza
23:32
Прототипы - это прототипы. Они уже есть. А серия - это обычное серийное производство, такое же как у всех. Само собой, перед началом серии они заказывают маски.
Планы МЦСТ по выпуску новых Эльбрусов: 16 ядер на 16 нм уже в 2022 году
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