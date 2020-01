Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В этой статье будет измерено энергопотребление видеокарты PowerColor Red Devil Radeon™ RX 480 8GB GDDR5 (AXRX 480 8GBD5-3DH/OC), видеокарта будет питаться от отдельного блока питания Corsair HX1000i c поддержкой Corsair Link Digital, позволяющей отслеживать параметры электропитания.

реклама

Более наглядное подключение видеокарты к отдельному блоку питания можете увидеть в предыдущей статье Вся правда об энергопотреблении видеокарт AMD. ASUS Radeon RX 470 DirectCU II

Предыдущие замеры энергопотребления видеокарт:

реклама

Измеряем энергопотребление видеокарт AMD. PowerColor Radeon AXRX VEGA 56 8GBHBM2-3DH reference

реклама

Содержание:

3Dmark Time Spy Extreme

реклама

реклама

Датчик Videocard +12V Power [W] показывает только полное потребление видеокарты по линии 12 В. Полное потребление видеокарты в первом тестовом отрезке 3Dmark Time Spy Extreme составило среднее 200,66 Вт, максимальное 228,89 Вт. Для других датчиков были получены следующие результаты: GPU Core Power [W] среднее 116,16 Вт, максимальное 173,44 Вт, GPU Chip Power [W] среднее 132,69 Вт, максимальное 137,16 Вт, GPU VRM Power Out [W] среднее 123,58 Вт, максимальное 157,25 Вт, GPU VRM Power In [W] среднее 145,25 Вт, максимальное 192,25 Вт.

Второй тестовый отрезок показал следующие данные: GPU Core Power [W] среднее 82,55 Вт, максимальное 154,31 Вт, GPU Chip Power [W] среднее 102,61 Вт, максимальное 144,73 Вт, GPU VRM Power Out [W] среднее 90 Вт, максимальное 154 Вт, GPU VRM Power In [W] среднее 103,77 Вт, максимальное 185,50 Вт и полное потребление видеокарты среднее 151,53 Вт и 241,56 Вт.

FurMark

FurMark 8x MSAA показал следующие данные: GPU Core Power [W] среднее 86,19 Вт, максимальное 129,64 Вт, GPU Chip Power [W] среднее 105,39 Вт, максимальное 107,52 Вт, GPU VRM Power Out [W] среднее 93,4 Вт, максимальное 105 Вт, GPU VRM Power In [W] среднее 106,67 Вт, максимальное 121,25 Вт и полное потребление видеокарты среднее 164,14 Вт и 174,68 Вт.



FurMark 8x MSAA показал следующие данные: GPU Core Power [W] среднее 116,12 Вт, максимальное 181,96 Вт, GPU Chip Power [W] среднее 136,7 Вт, максимальное 153,5 Вт, GPU VRM Power Out [W] среднее 127,04 Вт, максимальное 186,5 Вт, GPU VRM Power In [W] среднее 155,76 Вт, максимальное 236,75 Вт и полное потребление видеокарты среднее 220,28 Вт и 300,78 Вт.



Company of Heroes 2

Company of Heroes 2 показал следующие данные: GPU Core Power [W] среднее 122,47 Вт, максимальное 199,84 Вт, GPU Chip Power [W] среднее 143,24 Вт, максимальное 151,95 Вт, GPU VRM Power Out [W] среднее 133,82 Вт, максимальное 174,25 Вт, GPU VRM Power In [W] среднее 159,36 Вт, максимальное 215,5 Вт и полное потребление видеокарты среднее 214,09 Вт и 246,96 Вт.

Итог

Ниже показана сводная таблица энергопотребления видеокарты PowerColor Red Devil Radeon™ RX 480 8GB GDDR5 (AXRX 480 8GBD5-3DH/OC). Напомню еще раз, что видеокарта, как и предыдущих обзорах питается от отдельного блока питания

Небольшой бонус энергопотребление видеокарты в игре World WarZ.