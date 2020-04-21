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Linux Raspbian XP Professional поставляется с рядом функций, которые напоминают старую легендарную операционную систему, известную как Windows XP. Он имеет рабочее меню «Пуск» в комплекте с удобной панелью поиска вверху. Все меню, значки и панели задач имеют классический вид, точно такой же, какой он был на XP. Был добавлен даже полный пакет LibreOffice вместо привычного всем Microsoft Office .

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Поскольку это Raspbian с наложением XP, вы не сможете запускать приложения Windows XP как есть. Однако можно запускать программное обеспечение Windows той эпохи. Вам просто понадобится правильный эмулятор. Если вы хотите запустить какое-нибудь устаревшее приложение для Windows, вы можете использовать встроенную виртуальную машину под Windows 98.

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В ОС предустановлено несколько платформ эмуляции , таких как BOX86, которые могут запускать старые игры для ПК. Вы также можете воспользоваться другими эмуляторами, такими как DOSBox, Mupen64 и MAME. При подключении USB-контроллера вся система превращается в ретро-игровую консоль.

Проект все еще в стадии разработки, поэтому ожидайте несколько обновлений в будущем. Вы можете посетить официальный канал Pi Lab на YouTube, чтобы узнать подробности установки операционной системы и информацию о новых версиях.

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