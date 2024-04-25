В Linux появился патч от AMD, добавляющий поддержку процессоров архитектуры Zen 5 следующего поколения.



Появление в ядре Linux патча, ориентированного на архитектуру Zen 5, указывает на активную подготовку к выходу нового поколения процессоров AMD. Инженеры компании внесли в код ядра идентификаторы целого ряда моделей, которые, скорее всего, принадлежат линейке Zen 5, сообщает Phoronix Media.



Новое семейство процессоров получило в Linux обозначение "Family 26" или "Family 1Ah". Уже была добавлена поддержка моделей от 0 до 15, от 32 до 47 и от 64 до 79. Также с патчем появились дополнительные идентификаторы от 112 до 127, что говорит о расширении линейки за счет новых модификаций чипов.

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Важно отметить, что идентификаторы моделей - это пока просто числа. Невозможно определить, каким именно процессорам они будут соответствовать. Известно, что архитектура Zen 5 будет использоваться в серверах EPYC Turin, настольных CPU Ryzen "Granite Ridge", "Fire Range", "Strix Point", "Kraken Point" и других. Вероятно, не все зарезервированные обозначения найдут применение в реальных продуктах.

Phoronix также отмечает, что компания Gigabyte в своем недавнем пресс-релизе упомянула серию Ryzen 9000 на базе Zen 5 и подтверждено, что материнские платы Gigabyte серий X670, B650 и A620 будут поддерживать эти процессоры. Можно предположить, что выход новинок на рынок состоится после Computex 2024, где и пройдет их анонс. Ориентировочно в июле-августе, однако официальная дата пока не озвучена.