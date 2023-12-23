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devchidable
Зимняя распродажа Steam предлагает большие скидки на несколько игр в 2023 году
В списке будут представлены игры, которые получили самую высокую скидку (или равную ей) за все время их продажи.

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Зимняя распродажа на платформе Steam обычно проходит в конце декабря каждого года. В это время миллионы геймеров посещают платформу, чтобы воспользоваться огромными скидками на некоторые популярные игры. Зимняя распродажа в 2023, которая проходит сейчас, продлится до 4 января 2024 года. Вот список лучших игр, которые можно приобрести с большими скидками.

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Библиотека видеоигр Steam включает в себя несколько игр для PC-геймеров в различных жанрах. Ознакомьтесь со скидками, которые платформа предлагает на популярные игры:

  • The Last of Us Part I (доступна со скидкой 33%)

У The Last of Us Part I был не самый лучший запуск на ПК. Однако со временем Naughty Dog исправила ситуацию с ПК-версией игры. Сейчас игра доступна на зимней распродаже Steam за $40.

  • Red Dead Redemption II (доступна со скидкой 67%)

Популярная игра от Rockstar с открытым миром Red Dead Redemption II доступна в Steam по цене $19,79.

  • Hogwarts Legacy (со скидкой 50%)

Hogwarts Legacy стала одной из самых продаваемых игр 2023 года. Игра собрала миллионы игроков и зрителей на стриминговых платформах, когда вышла в начале этого года. Теперь эта игра с открытым миром, предлагающая окунуться в мир волшебников, доступна по цене $29,99.

  • Rainbow Six Siege (доступно со скидкой 60%)

Флагманский шутер от Ubisoft и один из самых последовательных конкурентов Call of Duty, Rainbow Six Siege, - популярный тактический шутер, обеспечивший себе один из самых долгих сроков жизни в жанре. В рамках зимней распродажи Steam он стоит всего $7,99.

  • Forza Horizon 5 (доступно со скидкой 50%)

Forza Horizon 5 - это гоночная игра с открытым миром и одним из самых больших каталогов автомобилей и контента. В настоящее время игра доступна в Steam по цене $29,99.

  • Modern Warfare 3 (скидка 30%)

Эта игра из серии Call of Duty также продается со скидкой в рамках зимней распродажи Steam. Теперь ее можно купить за $48,99.

  • Assassin's Creed Valhalla (со скидкой 75%)

Assassin's Creed Valhalla - самая масштабная игра в популярной серии Ubisoft. Она предлагает сотни часов контента в огромном открытом мире, наполненном опасностями, обманом и тайнами. Сейчас она доступна в Steam по цене $14,99.

  • The Witcher 3: Wild Hunt (со скидкой 75%)

Эта игра неоднократно получала награды «Игра года». The Witcher 3 предлагает приятное повествование и одну из лучших актерских работ за последние годы. Ее можно купить в Steam по цене всего $9,99.

  • Mortal Kombat 1 (доступно со скидкой 50%)

Один из лучших файтингов 2023 года продается в Steam всего за $34,99. В Mortal Kombat 1 игроков ждут самые жестокие и кровавые боевые сцены, а также новая захватывающая сюжетная линия и множество побочного контента.

  • «Человек-Паук: Майлз Моралес» (доступно со скидкой 40%)

Одна из величайших игр своего поколения, Spider-Man: Miles Morales стала спин-оффом к игре 2018 года. В ней игрокам предстоит управлять Майлзом Моралесом, персонажем, который по ходу игры развивает другие способности. Она доступна в Steam по цене всего $29,99.

  • Grand Theft Auto V (со скидкой 63%)
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Rockstar Games официально анонсировала GTA VI. Для игроков, которые не играли в последнюю игру серии, это лучший момент. Возможно, это лучшее время, чтобы поиграть в GTA V. В настоящее время игру можно приобрести в Steam всего за $14,99. Это одна из самых продаваемых игр в истории.

#игры #steam #скидки #devchidable #новости игр
Источник: store.steampowered.com
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