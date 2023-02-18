The Division 1 и 2 не стали массовыми успешными live-service, на что надеялась Ubisoft, но у франшизы по-прежнему много поклонников, и есть много тех, кому понравились обе игры. Несмотря на то, что в Ubisoft работают над спин-оффом Division, издательство, по всей видимости, не планирует большого сиквела.
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В беседе с Insider Gaming источники заявили, что у Ubisoft в настоящее время нет планов на The Division 3, и разработка настоящего сиквела не ведется. В то время как The Division 3 сейчас не планируется, Ubisoft работает над The Division Heartland, бесплатной игрой, которая представит новый состав персонажей с большим акцентом на элементы выживания.
The Division 2 также должна получить очередное обновление контента в ближайшем будущем, хотя совсем недавно оно было отложено из-за проблемы с системой генерации билдов. Ошибка, возникшая в ходе недавней разработки, означает, что Ubisoft Massive пришлось сместить фокус на восстановление этой системы и заставить ее снова функционировать, прежде чем завершить разработку нового сезона.
Недавний раунд отмен в Ubisoft мог также повлиять на другой проект, связанный с Division.