Новой игры Deus Ex в ближайшее время не будет

После того как компании Eidos Montreal и Crystal Dynamics были приобретены Embracer Group, появилось много надежд на новые игры Deus Ex и Tomb Raider. Мы знаем, что Crystal Dynamics уже работает над следующей Tomb Raider, но до возвращения Deus Ex могут пройти еще годы.

Eidos Montreal поставила Deus Ex "на паузу" после выхода Mankind Divided. Вскоре после этого Square Enix поручила студии одну из запланированных игр Marvel, в результате чего в 2021 году вышла игра Guardians of the Galaxy. Однако Eidos не собирается сразу же возвращаться к Deus Ex, так как, по словам журналиста Джейсона Шрайера, студия собирается выпустить новую игру.

В ответ на новость о том, что Eidos "хочет вернуться к Deus Ex", Шрайер вскочил в тему Resetera, чтобы развеять ожидания, заявив, что "игра, которая сейчас находится в разработке в Eidos Montreal, - это новый IP". Учитывая это, новая Deus Ex будет еще очень далека.

Поскольку франшиза взяла столь длительный перерыв, вполне вероятно, что в какой-то момент мы увидим ремастер в той или иной форме, поскольку это большая часть бизнеса Embracer. Embracer Group находится в процессе приобретения Crystal Dynamics, Eidos Montreal, Tomb Raider и Deus Ex IPs и многого другого в рамках сделки с Square Enix на сумму 300 миллионов долларов. Ожидается, что сделка будет завершена в конце этого года.

К сожалению, похоже, что Deus Ex действительно находится на паузе уже несколько лет, и новой игры в разработке пока нет. Это может измениться, но циклы разработки очень длинные. При таких темпах между играми Deus Ex может пройти более десяти лет.





