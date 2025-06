Ubisoft официально заявила, что Prince of Persia: Sands of Time Remake остаётся в активной разработке. В посте на официальном аккаунте студии в X (ранее Twitter) было сказано, что команда «глубоко погружена» в процесс создания — исследует, строит уровни и следит за тем, чтобы каждый элемент соответствовал ожиданиям игроков. Также отмечается, что разработчики уделяют внимание движению песка, освещению и атмосфере, чтобы воссоздать дух оригинала.

Интересно, что Ubisoft не ограничилась просто сообщением о статусе проекта, но напомнила о существовании The Rogue Prince of Persia — доступной сейчас игры, которая может частично заменить ожидание ремейка. Также был опубликован новый художественный арт из игры, который должен дать представление о визуальном стиле и локациях. Хотя точная дата релиза пока не раскрыта, известно, что игра должна выйти до марта 2026 года. Ранее студия уже перезапускала проект после критики, связанной с первым трейлером, поэтому теперь особенно внимательно подходит к реализации.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!