Применение искусственного интеллекта может ухудшить профессиональную репутацию

Современные исследования показывают парадоксальную ситуацию в профессиональной среде. Хотя искусственный интеллект активно внедряется в рабочие процессы, его использование может негативно сказаться на репутации сотрудников. К такому выводу пришли ученые из Университета Дьюка, опубликовавшие свои наблюдения в Proceedings of the National Academy of Sciences.

В ходе масштабного исследования с участием 4439 человек выяснилось, что коллеги и руководители склонны хуже оценивать профессиональные качества тех, кто прибегает к помощи ИИ. Участники эксперимента, узнавая об использовании искусственного интеллекта при выполнении задач, чаще характеризовали таких сотрудников как менее компетентных, немотивированных и даже ленивых. Примечательно, что это происходило независимо от фактического качества выполненной работы.

Особенно ярко этот эффект проявлялся в случаях сложных и трудоемких заданий. Создается впечатление, что проблема кроется не в результате, а в самом факте использования технологий, который воспринимается как поиск легких путей. Эти данные ставят перед профессионалами непростую дилемму: с одной стороны, ИИ действительно повышает эффективность, с другой - может подорвать доверие коллег.

Ученые подчеркивают необходимость дальнейшего изучения социальных последствий внедрения искусственного интеллекта. Особое внимание следует уделить вопросам командного взаимодействия и карьерного роста в новых технологических реалиях. Понимание этих механизмов поможет выработать стратегии грамотного использования ИИ без ущерба для профессионального имиджа.