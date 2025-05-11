Студия Alkimia Interactive доработала демо Gothic Remake с учетом мнения сообщества

Команда Alkimia Interactive выпустила обновленную демонстрационную версию Gothic Remake в Steam. Первоначальный вариант демо, представленный в феврале во время Steam Next Fest, вызвал неоднозначную реакцию у игроков. Разработчики учли полученные отзывы и внесли существенные изменения.

Одним из ключевых замечаний стала система передвижения персонажа. Изначально вдохновляясь медленным и реалистичным движением из Red Dead Redemption 2, создатели получили четкий сигнал от сообщества — игроки предпочитают более отзывчивое управление. Особенно это касается часто повторяющихся действий, которые должны выполняться быстро, а не реалистично.

Как пояснили разработчики, демо-версия имеет ряд ограничений. Она фиксирована на определенном времени суток без смены погодных условий, что не отражает всего визуального разнообразия полной версии. Также отсутствуют детализированные повседневные циклы персонажей и полноценное поведение монстров, которые будут в финальном релизе.

Особое внимание уделено доработке боевой системы. В первоначальной версии демо присутствовали технические проблемы с определением попаданий, создававшие ложное впечатление о некачественной механике боя. Разработчики признают наличие недочетов и обещают продолжить совершенствование игры вплоть до ее выхода.

Студия подчеркивает, что демо-версия не отражает всех аспектов готовящегося ремейка. В частности, прогресс персонажа в полной версии будет более плавным, чем в тестовом варианте. Команда Alkimia Interactive продолжает работу над проектом, учитывая обратную связь от сообщества.