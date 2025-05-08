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ddr22
NVIDIA представила поддержку DLSS 4 в MechWarrior 5: Clans и New World: Aeternum
Технология Multi Frame Generation ускоряет производительность GeForce RTX 5060 в разных проектах

Компания NVIDIA продолжает развивать технологии искусственного интеллекта в играх. В ближайшие недели несколько проектов получат обновления с поддержкой DLSS 4, включая MechWarrior 5: Clans, New World: Aeternum и Spirit of the North 2. Это позволяет повысить частоту кадров за счёт алгоритмов ИИ, а также улучшить качество изображения.

В MechWarrior 5: Clans реализация DLSS Multi Frame Generation станет доступной 7 мая. Обновление совпадёт с выходом дополнения Ghost Bear: Flash Storm, где игроков ждут новые задания, боевые машины и расширение механики. Для пользователей GeForce RTX 50-й серии это позволит увеличить FPS почти вдвое по сравнению с предыдущим поколением. Владельцы RTX 40-й версии смогут воспользоваться Frame Generation, а все модели с поддержкой DLSS — Super Resolution.

New World: Aeternum добавит ту же технологию с 13 мая, когда стартует новый сезон игры. Здесь можно будет испытать как режимы PvP, так и PvE с улучшенным фреймрейтом. Поддержка DLSS 4 также сочетается с NVIDIA Reflex, что делает управление ещё более отзывчивым за счёт снижения лагов системы.

Spirit of the North 2, третья часть приключенческой серии, выйдет 8 мая с готовой интеграцией DLSS 4. Она предлагает миру открытое пространство, головоломки и красочное окружение. Новые игровые миры будут работать быстрее благодаря ИИ-ускорению, а пользователи смогут выбирать между максимальной производительностью или качеством графики через DLAA.

Дополнительно поддержка DLSS Super Resolution была добавлена в Bodycam, Lost Skies, Mandragora: Whispers of the Witch Tree и Necrophosis. Эти проекты используют преимущества ИИ для повышения плавности и чёткости картинки, особенно важной в условиях высокого разрешения и сложных сценариев освещения и теней.

С 19 мая стартуют продажи видеокарт GeForce RTX 5060 и ноутбуков на базе этой платформы. Цена на десктопные версии начинается от $299, а на мобильные устройства — от $1099. Они построены на архитектуре Blackwell и поддерживают полный набор функций DLSS 4, Ray Tracing и GDDR7-память. Такие новинки позволяют запускать современные игры с частотой выше 100 FPS, особенно если ранее использовались решения уровня GTX 1660 или RTX 2060.


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#nvidia
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