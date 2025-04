Классическая JRPG Breath of Fire IV теперь доступна на PC с поддержкой современных систем и улучшениями

Капком выпустила четвертую часть классической JRPG-серии Breath of Fire на платформе GOG. Игра появилась спустя 25 лет после оригинального релиза на PlayStation и предлагает ряд улучшений по сравнению с предыдущими версиями.

Новая PC-версия включает поддержку Windows 10 и 11, два варианта локализации (английский и японский), улучшенные настройки графики и звука, а также исправленные ошибки в скриптах боев и катсцен. Цена составляет 9.99 долларов или евро.

Breath of Fire остается одной из забытых серий Capcom, хотя в последнее время компания возрождает старые франшизы, такие как Onimusha и Okami. Успех переиздания может повлиять на решение Capcom о создании новых игр или ремастеров в серии.





Поклонники особенно ждут возвращения Breath of Fire III и Breath of Fire Dragon Quarter. Пока Breath of Fire IV остается единственной частью серии, официально доступной на современных платформах.