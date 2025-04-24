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ddr22
Samsung готовит компактный планшет Tab S11 Ultra и обновленную Lite-версию
В сети появились данные о трех новых планшетах Samsung Galaxy Tab S10 Lite и Tab S11 серии

Недавно Samsung представила планшеты Galaxy Tab S10 FE и S10 FE Plus, но слухи о новых моделях уже появились в сети. Согласно данным Android Authority, в коде One UI нашли упоминания трех устройств: Galaxy Tab S10 Lite, Tab S11 и Tab S11 Ultra.
Известно, что Tab S10 Lite заменит устаревшую модель Tab S6 Lite, которая обновлялась раз в два года. Новинка получит процессор Exynos 1380 5G, как у линейки Tab S9 FE. При этом Tab S10 Plus, судя по всему, не получит прямого преемника.  

Вместо этого Samsung, вероятно, сосредоточится на выпуске флагманских Tab S11 и S11 Ultra. Код указывает на использование чипа MediaTek Dimensity 9400, но другие детали пока остаются неизвестными.  

Пока компания не подтвердила эту информацию, но если слухи верны, новые планшеты могут появиться уже в этом году.

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#samsung
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