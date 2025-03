В рейтинг не попали крупные игроки Nintendo и Electronic Arts.

Sega стала признанным лидером в ежегодном рейтинге издателей игр на Metacritic, в который попадают компании, специализирующиеся на игровом издательстве. В этом году такие гиганты игровой индустрии, как Nintendo и Electronic Arts, не смогли войти в топ-20 компаний. Предыдущий победитель рейтинга - Capcom.

Рейтинг Metacritic основывается на оценках критиков и для получения дополнительных баллов игры должны иметь высокую оценку (90 или выше) с не менее чем семью рецензиями. Предпочтение отдается играм для различных игровых платформ, но мобильные игры не учитываются. Метрика рейтинга также не включает данные о розничных продажах игр и отзывы пользователей.

В текущем рейтинге, Sega заняла первое место, улучшив свои позиции по сравнению с прошлым годом, благодаря высоким оценкам игр, таким как Metaphor: ReFantazio (PS5, 94), Shin Megami Tensei V: Vengeance (PS5, 87) и Like a Dragon: Infinite Wealth (PS5, 89).

В то время как компания Ubisoft поднялась с 23-й на 18-ю позицию, Take-Two Interactive переместилась с 25-й на 12-ю. Остальные компании, занявшие пятое место и выше, были Focus Entertainment, Sony, Aksys Games и Capcom.

Неудачным оказался 2024 год для Electronic Arts и Nintendo. Игра The Sims 4: Жизнь и Смерть (PC, 86) стала самой оцениваемой игрой от EA, в то время как Madden NFL 25 (PS5, 70) и NHL 25 (PS5, 66) получили низкие оценки и отрицательные отзывы пользователей. Nintendo также не смогла достичь высоких результатов, хотя игра Paper Mario: Тысячелетняя дверь (Switch) получила приличные 88 баллов оценки, The Legend of Zelda: Эхо мудрости (Switch) не показала выдающихся результатов, набрав всего 85 из 100 возможных баллов.