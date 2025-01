Trials of Tav - Reloaded, созданный моддером Celerev, переработал и добавил исправления ошибок, обновление монстров, новые масштабирование и врагов, приспособленных из настольной игры

Мод под названием Trials of Tav для игры Baldur's Gate 3 получил значительное обновление, которое добавляет нового супербосса и много другого содержания. Этот мод представляет собой полноценный roguelike-режим, который позволяет игрокам выбирать свои собственные приключения и сражаться с большим количеством врагов. Оригинальный мод Trials of Tav был создан моддером с ником Hippo0o, но теперь моддер Celerev выпустил версию мода под названием Trials of Tav - Reloaded, которая переработала уже существующий контент и добавила много исправлений и обновлений. Моддер также добавил новых монстров, которые были адаптированы из настольной игры, и новое масштабирование.

Одним из основных нововведений является появление супербосса, врага на 27-м уровне, который является финальным противником в режиме Trials of Tav. Если игроку удастся победить этого могущественного врага, то он сможет считать себя победителем в Trials of Tav. Однако, чтобы достичь этого момента, потребуется много времени и усилий. Кроме супербосса, мод Trials of Tav - Reloaded также добавляет более 60 новых врагов в базовую игру, включая тех, с которыми игроки обычно не сталкиваются.