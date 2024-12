Прогресс разработки идет медленно из-за задержек в функциях Apple Intelligence в iOS 18

Компания Apple уже начала работу над обновлениями программного обеспечения для iPhone в следующем году. Однако, из-за медленного развертывания функций Apple Intelligence в iOS 18, прогресс идет медленно. Это может привести к задержке основных дополнений в iOS 19, которая должна выйти во второй половине следующего года. Ожидается, что iOS 19 станет крупным обновлением и будет совместима с широким спектром моделей iPhone.

Согласно последним слухам, обновление iOS 19 от Apple будет совместимо со всеми моделями iPhone, которые поддерживают iOS 18. Это означает, что платформа будет поддерживать следующие модели iPhone: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone SE 2 и iPhone SE 3.

Эта информация должна быть полезна для тех, кто интересуется обновлениями iOS и хочет узнать, будет ли их модель iPhone совместима с новым обновлением. Однако, стоит отметить, что это пока еще слухи, поэтому Apple может изменить этот список в будущем.