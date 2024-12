В Split Fiction игрокам предстоит взять на себя роли Мио и Зои, чтобы восстановить свое творческое наследие и найти счастье в неожиданной дружбе.

На церемонии The Game Awards состоялось знаменательное событие - анонс новой игры, Split Fiction, от известного разработчика Йозефа Фареса. Игра разрабатывается совместно компанией Electronic Arts и студией Hazelight, создателем успешной игры It Takes Two. Split Fiction, представленная трейлером во время церемонии, завоевала внимание зрителей своим научно-фантастическим и фэнтезийным уклоном.

В игре игрокам предстоит взять на себя роли героев Мио и Зои, которые будут сотрудничать, чтобы вернуть своё творческое наследие и найти радость в неожиданной дружбе. Split Fiction является кооперативной игрой, и как показал трейлер, в ней будут представлены интересные геймплейные механики.

Studios. Важно отметить, что разработчики ставят перед собой задачу выйти за рамки ожиданий игроков от кооперативных игр в жанре action-adventure. Игра It Takes Two, созданная студией Hazelight, стала достойным примером продукта в этом жанре, разошедшегося тиражом более чем в 20 миллионов экземпляров и удостоенного награды "Игра года" в 2021 году.

Split Fiction планируется выпустить 6 марта 2025 года.