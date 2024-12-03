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ddr22
Hotta Studio начала ограниченное китайское закрытое бета-тестирование игры Neverness to Everness
В ходе тестирования игроки смогут исследовать открытый мир и новый контент игры.

Студия Hotta официально запустила ограниченное китайское закрытое бета-тестирование своей предстоящей игры Neverness to Everness, которое началось 28 ноября 2024 года. Это позволяет игрокам из Китая познакомиться с новым контентом и открытым миром этой сверхъестественной городской ролевой игры. Несмотря на то, что участие в закрытом бета-тестировании доступно только для жителей Китая, все заинтересовавшиеся игроки могут зарегистрироваться на официальном сайте Neverness to Everness. Кроме того, игроки могут следить за новостями от Hotta Studio через платформу X или присоединиться к их серверу Discord.
Neverness to Everness – это свежая и легкомысленная игра, полная комедийных элементов, которая создает непринужденную атмосферу для игроков. Разработчики уделили внимание мимике и анимации персонажей, дабы передать эмоциональные нюансы каждой сцены и юмористические детали в сюжете. Главным сюжетом игры является исследование повседневной жизни Хетеро, города, где сосуществуют аномалии и люди. Игра включает в себя три главы основного сюжета, которые игрокам предстоит пройти.

Ожидается, что игра будет иметь успешный релиз, так как она предлагает свежий подход в жанре ролевых игр.

#neverness to everness
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