Она предоставляет возможность исследовать природное окружение после краха цивилизации, встречаться с механическими существами и сражаться с большими боссами.

Для ПК анонсировали клон популярной игры Horizon Zero Dawn под названием Light of Motiram. Разработанная компанией Polaris Quest, игра предлагает открытый мир и визуальные элементы, знакомые по оригиналу: молодую рыжеволосую героиню, живописные природные пейзажи и животных-машин. Как и в Horizon, в Light of Motiram есть эпические битвы с огромными боссами, требующими точности и своевременного реагирования.

Тем не менее, геймплей Light of Motiram отличается от оригинала и его продолжения, Forbidden West. В новой игре акцент сделан на механики выживания и строительства. Игрокам придется бороться за жизнь в суровых условиях постапокалиптического мира, используя всё, что находится вокруг.

Стоит упомянуть, что разработчик Light of Motiram — Polaris Quest, являющаяся дочерней компанией Tencent. Учитывая сходство с Horizon Zero Dawn, Sony может предъявить претензии, подобно тому, как Nintendo выступила против Palworld, которая чересчур напоминала Pokemon. В таком случае Sony придётся вступить в борьбу с Tencent.