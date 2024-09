Анонс игры Ghost of Yotei, произведенный во время мероприятия State of Play, вызвал большой интерес у фанатов

Анонс Ghost of Yotei оказался главным событием сентябрьского State of Play, и фанаты были удивлены, так как они ожидали анонс продолжения Ghost of Tsushima. Главный разработчик, студия Sucker Punch, поделился несколькими деталями о сиквеле в интервью для The New York Times. Одним из главных изменений, по словам креативного директора Джейсона Коннелла, будет менее повторяющийся открытый мир. Часто в играх с открытым миром возникает проблема повторения одних и тех же действий.

Ghost of Tsushima столкнулась с критикой из-за своей повторяемости, однако ее графика, сюжет и персонажи получили признание. Если Sucker Punch сможет решить эту проблему в Ghost of Yotei, игра может превзойти своих конкурентов. Разработчики также подтвердили, что игра будет рассказывать историю мести для главного героя Атсу и дадут игрокам больше возможностей влиять на сюжет.

Одной из новых особенностей игры будет введение огнестрельного оружия, что логично, учитывая, что события сиквела будут происходить в 1603 году, более чем через 300 лет после событий Ghost of Tsushima.