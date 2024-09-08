Игроки будут повышать уровень, получая очки опыта от убийства врагов, исследования мира и выполнения квестов.

Компания BioWare представила подробное описание системы прогрессии в игре Dragon Age: The Veilguard. Игроки смогут достичь максимального уровня 50, зарабатывая очки опыта, выполняя квесты и исследуя игровой мир. С каждым уровнем у игроков будет появляться очки умений, которые можно потратить на Древо созвездий. В Древе созвездий можно выбирать различные варианты, включая классовые умения, способности, пассивки, черты и повышение статов. Очки умений могут быть возвращены бесплатно, что позволяет игрокам экспериментировать с умениями в течение игры.

Игроки также смогут получать и улучшать различное снаряжение, включая оружие, броню и аксессуары. Каждый предмет будет иметь свои уникальные характеристики и атрибуты. Игроки смогут улучшать и зачаровывать предметы в мастерской смотрителя, которая будет расположена в центре «Маяка». Сначала игрокам будут доступны базовые зачарования, но по мере повышения ранга мастерской смотрителя будут открываться новые.

Персонаж игрока, называемый «Ладьей», может присоединиться к одной из фракций, что будет влиять на его внешний вид. Однако все видимые доспехи будут иметь возможность трансмогрификации во что угодно из гардероба в Маяке.

В игре также есть компаньоны, умения которых можно развивать. Компаньоны получают по два очка навыков за каждый уровень и могут прокачиваться путем выполнения их личных квестов, а также принятия диалоговых решений вместе с игроком. Игроки могут выбирать двух компаньонов для выполнения заданий. У каждого компаньона есть свое снаряжение, которое также можно улучшать и зачаровывать в мастерской смотрителя. Компаньоны также имеют праймеры и детонаторы, которые могут быть комбинированы с другими участниками команды для детонации, наносящей увеличенный урон по площади и повышающей захват противников.

Игра Dragon Age: The Veilguard выйдет 31 октября для PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.