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ddr22
BioWare представила подробное описание системы прогрессии в игре Dragon Age: The Veilguard
Игроки будут повышать уровень, получая очки опыта от убийства врагов, исследования мира и выполнения квестов.

Компания BioWare представила подробное описание системы прогрессии в игре Dragon Age: The Veilguard. Игроки смогут достичь максимального уровня 50, зарабатывая очки опыта, выполняя квесты и исследуя игровой мир. С каждым уровнем у игроков будет появляться очки умений, которые можно потратить на Древо созвездий. В Древе созвездий можно выбирать различные варианты, включая классовые умения, способности, пассивки, черты и повышение статов. Очки умений могут быть возвращены бесплатно, что позволяет игрокам экспериментировать с умениями в течение игры.

Игроки также смогут получать и улучшать различное снаряжение, включая оружие, броню и аксессуары. Каждый предмет будет иметь свои уникальные характеристики и атрибуты. Игроки смогут улучшать и зачаровывать предметы в мастерской смотрителя, которая будет расположена в центре «Маяка». Сначала игрокам будут доступны базовые зачарования, но по мере повышения ранга мастерской смотрителя будут открываться новые.    

Персонаж игрока, называемый «Ладьей», может присоединиться к одной из фракций, что будет влиять на его внешний вид. Однако все видимые доспехи будут иметь возможность трансмогрификации во что угодно из гардероба в Маяке. 

В игре также есть компаньоны, умения которых можно развивать. Компаньоны получают по два очка навыков за каждый уровень и могут прокачиваться путем выполнения их личных квестов, а также принятия диалоговых решений вместе с игроком. Игроки могут выбирать двух компаньонов для выполнения заданий. У каждого компаньона есть свое снаряжение, которое также можно улучшать и зачаровывать в мастерской смотрителя. Компаньоны также имеют праймеры и детонаторы, которые могут быть комбинированы с другими участниками команды для детонации, наносящей увеличенный урон по площади и повышающей захват противников.

Игра Dragon Age: The Veilguard выйдет 31 октября для PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

#dragon age: the veilguard
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KAA
02:28
Ну да, брать 4070s по цене 4070ti s как-то глупо.
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Bernigan
02:27
Так там 2560х1440 в режиме скорость, поставь также и сними
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Bernigan
02:26
Выглядит как дерьмо, ну как раз для говноедов
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Nvidia&Intel Hater
02:14
Какое нахер среднее, сука ты оприходованная, 40 .когда там ниже сорока нет -раз 38 чтоль проскочило.среднее там 44 где то.Давай включай режим ТАА и Исходное и поржем как у тебя 20 кадров будет на твое...
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Windmark
02:11
Ну это не во всех же играх.
Увеличение мощности Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X не улучшает производительность в играх
Nvidia&Intel Hater
02:10
ты чмо опущенное видишь что там стоит натив - Исходное,а не гребаное вонючее как у тебя производительность а (режим скорость) ?? или ты в очи сученок долбишься .пидар гнойный ?? и нет не будет 30 кадр...
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Bernigan
02:08
40 фпс среднее на твоём видосе, а дойдёшь до места с летающими мобами так 30 будет
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
World Trailer
02:04
Да что вы с играми к ним прицепились? ) Для игр есть ****X3D которые при мизерном потреблении показывают такие результаты что у голубых фанатов бракованных цпу глаз дергается :D
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Nvidia&Intel Hater
02:03
чмо ты оприходованное че ты несешь,а вот включаю фср и ток сглаживание -получаю 60- фпс среднее.у тебя шакал ты вонючий стоит не таа а длсс с шакальным разрешением.мало того что не исходное стоит а ск...
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Gamandril
01:59
Да, именно - это потому что больше никто не догадался что так можно было. Нас возможно всего двое кто так делал. Именно этот факт настолько бросается в глаза и оттого у меня вопросы как те кто мнят се...
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