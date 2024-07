Квесты связаны с Gwent и изготовлением различных предметов

Новый мод под названием The Witcher 3 Quests Extended был выложен на Nexus моддером PaulR0013. Как следует из названия, он добавит пятнадцать совершенно новых квестов в бестселлер от CD Projekt RED. Вот как они работают, по словам моддера: Два квеста связаны с Gwent (карточной мини-игрой, позже ставшей самостоятельной игрой), а остальные выполняются при изготовлении масел, зелий и отваров.

Чтобы установить The Witcher 3 Quests Extended, скачайте контент с Nexus, распакуйте содержимое dlcW3QE в папку Witcher3\DLC и содержимое modW3QE в папку Witcher3\Mods. Кроме того, мод был создан для Next-Gen версии The Witcher 3, но автор считает, что он должен работать и со старой версией. Оба DLC The Witcher 3 (Hearts of Stone и Blood and Wine) являются обязательными для игры в The Witcher 3 Quests Extended. Переводы с английского доступны на всех языках, поддерживаемых игрой, хотя вручную были сделаны только традиционный китайский, упрощенный китайский, чешский и русский, а остальные были созданы с помощью Google Translate.





Моддер рекомендует установить эти моды, чтобы получить оптимальный опыт: После того как CD Projekt RED выпустила инструмент для моддинга REDkit, в сообществе может появиться множество модов для The Witcher 3. Это очень хорошо для фанатов франшизы, поскольку официальная новая игра от студии под кодовым названием Polaris появится, вероятно, еще не скоро.