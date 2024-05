Компания Corsair представила новый компьютер Corsair ONE i500, который обладает компактным корпусом и высокой производительностью

Компания Corsair объявила о выпуске нового компьютера Corsair ONE i500, который предлагает высокую производительность и компактность для создателей контента, профессионалов, использующих искусственный интеллект, и геймеров. ПК оснащен видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090, процессором Intel Core i9-14900K, памятью нового поколения DDR5 и SSD-накопителем NVMe емкостью 2 ТБ. Corsair ONE i500 обеспечивает высокую скорость, надежность и хранение, что является характеристиками высококлассного ПК.

Компьютер Corsair ONE i500 имеет размер на 30% меньше, чем полноразмерный настольный ПК, но при этом не уступает в мощности. Система жидкостного охлаждения обеспечивает эффективную тепловую диссипацию и минимизирует температуру CPU и GPU, а также работает тише, чем традиционное охлаждение.

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 и 4080 SUPER приносят квантовый скачок в частоте кадров и графике с использованием искусственного интеллекта, а процессоры Intel 14-го поколения позволяют играть и работать в многозадачном режиме без компромиссов. Корпус компьютера Corsair ONE i500 выполнен из гладкого алюминия с панелями из натурального дерева, сертифицированными по стандарту FSC. ПК имеет возможность модернизации с помощью стандартных слотов PCIe, оперативной памяти и SSD для создания уникальной системы в соответствии с потребностями пользователя. Компьютер также предлагает выбор из двух цветов - Wood Dark и Wood Bright.

Corsair ONE i500 предоставляет возможность настройки подсветки нижних и передних панелей, а также имеет сенсорную подсветку задних входов/выходов. Компьютер доступен в интернет-магазине Corsair и у авторизованных реселлеров и дистрибьюторов Corsair.