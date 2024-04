Acer Chromebook Plus 514 оснащен процессором Intel Core i3-N305 и 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5

Компания Acer представила новую модель ноутбука Acer Chromebook Plus 514, которая является расширением линейки Chromebook Plus. Эта модель объединяет портативный дизайн, 14-дюймовый Full HD-дисплей и производительные технологии, позволяющие пользователям получить максимум от возможностей ChromeOS. Ноутбук оснащен процессором Intel Core i3-N305 и 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, обеспечивая высокую производительность и эффективную многозадачность.

Acer Chromebook Plus 514 также обладает мощной комбинацией Wi-Fi 6E и средств конференц-связи, обеспечивая простое и удобное подключение. Веб-камера имеет функцию подавления шума и инструменты на основе искусственного интеллекта, повышающие качество изображения. Дисплей Chromebook Plus 514 доступен в сенсорной и несенсорной версии с антибликовым покрытием. Новая линейка ноутбуков будет доступна в различных конфигурациях с объемом памяти до 512 ГБ.



Ноутбук имеет портативный и прочный дизайн, весит всего 1,43 кг и соответствует стандарту США MIL-STD 810H, что делает его готовым к ежедневному использованию. Он также оснащен Bluetooth 5.2 и различными портами, включая порты USB 3.2 Gen 1 Type-C. Acer Chromebook Plus 514 поддерживает миссию Earthion компании и имеет экологичные функции, такие как тачпад OceanGlass, изготовленный из переработанных материалов.