Функция WORM позволяет шифровать данные непосредственно на карте.

Компания Team Group Inc. представила карту памяти D500R microSD Secure Encrypted, продолжающую технологию "Security Solution" от Team Group, которая объединяет ключи безопасности и аппаратные системы шифрования для эффективной защиты важных данных, хранящихся на карте памяти. D500R microSD отличается от обычных карт памяти тем, что не только обеспечивает защиту от записи и функцию Write Once Read Many (WORM), но и позволяет привязываться к авторизованным платформам для идентификации, расширения возможностей хранения данных и обеспечения безопасности использования устройства.

Новая карта памяти D500R microSD Secure Encrypted от Team Group поддерживает емкость до 512 ГБ со скоростью чтения до 90 МБ/с, обеспечивая быструю и бесперебойную работу устройства. Она соответствует классу производительности устройств A1 и спецификациям видео V10, что позволяет полностью использовать ее при записи в распространенных форматах 4K. Для обеспечения безопасности информации предусмотрены ключевые настройки и привязка к платформе. Продукт предлагает гибкие настройки, которые пользователи могут изменить в соответствии с реальными потребностями приложения, включив функцию записи или настроив только защиту от записи, чтобы обеспечить высокую безопасность хранения данных и предотвратить потерю важных файлов из-за ошибок в работе.

В последние годы программы-вымогатели стали серьезной угрозой для информационной безопасности предприятий. Карта памяти D500R microSD Secure Encrypted с функцией WORM позволяет шифровать данные непосредственно на карте, обеспечивая необходимую защиту копирования данных. Team Group будет продолжать внедрять профессиональные и индивидуальные решения для безопасного хранения данных с шифрованием, чтобы помочь клиентам полностью реализовать защиту информационной безопасности.

Team Group прекрасно понимает потребности корпоративных и промышленных клиентов в долговечности и безопасности данных и стремится оптимизировать механизмы чтения-записи флэш-памяти и настройки разрешения доступа к данным. Благодаря аппаратному дизайну, архитектуре встроенного ПО и логическим настройкам Team Group предлагает клиентам комплексное и оптимальное решение для хранения данных.