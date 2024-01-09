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ddr22
Acer представила ноутбук Aspire Vero 16 с новейшими процессорами Intel Core Ultra
Компания Acer представила новое пополнение в линейке ноутбуков Aspire

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Компания Acer представила новые модели ноутбуков: Aspire Vero 16, Aspire Go 15 и Aspire Go 14. Aspire Vero 16 - углеродно-нейтральный ноутбук, оснащенный процессорами Intel Core Ultra, поддерживающими функцию Intel AI Boost и Wi-Fi 7. Он обеспечивает высокую производительность и длительное время автономной работы. Aspire Vero 16 также оснащен искусственным интеллектом и функцией Copilot, которая помогает пользователям управлять устройствами и экономить время. Ноутбук имеет экологически чистый дизайн, использует экоинновации и материалы, переработанные после потребления. Aspire Go 15 и Aspire Go 14 предназначены для домашних пользователей и семей. Они оснащены процессорами Intel Core и AMD Ryzen, обеспечивают высокую производительность и длительное время автономной работы. Обе модели также имеют большой объем оперативной памяти и твердотельный накопитель для хранения файлов. В целом, новые ноутбуки Acer предлагают разнообразные возможности производительности и дизайна для удовлетворения потребностей пользователей.

#acer
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