После спора о товарном знаке игра The Day Before, похоже, получит новое имя, но, возможно, оно уже используется

The Day Before - долгожданная MMO с открытым миром, действие которой разворачивается в Америке, охваченной пандемией, где зараженные жаждут плоти, а выжившие убивают друг друга ради еды, оружия и машин. К сожалению, с каждым новым обновлением разработчиков игра все больше и больше становится похожа на паровоз. Последняя неудача в разработке игры была связана со спорами о торговых марках, связанных с ее названием. После этого The Day Before, судя по всему, ждет ребрендинг.

Как сообщает Зак Джексон из австралийского издания "Well-Played", команда, создавшая The Day Before, подала в Бюро по патентам и товарным знакам США заявку на новую торговую марку под названием DAYWORLD.

Разумеется, хотя речь может идти о совершенно другом проекте, использование слова "day" наряду с продолжающимися судебными спорами позволяет предположить, что Dayworld станет, по крайней мере, запасным вариантом для MMO про выживание, если нынешнее название окажется непригодным.

Как отмечает Джексон, Dayworld - это название трилогии книг Филипа Хосе Фармера (Philip José Farmer), впервые опубликованной в 1985 году. Хотя в настоящее время не существует никаких торговых марок, связанных с этой серией, не исключено, что Fntastic может оказаться втянутой в очередную судебную тяжбу, если Penguin Group узнает об этом.