За последние несколько лет только со стороны Евросоюза было введено 15 пакетов санкций, нацеленных на те или иные секторы экономики России. Некоторые имели серьёзные последствия, определяя международные финансовые потоки на десятилетия вперёд, тогда как другие не принесли ожидаемого эффекта. Например, несмотря на формальный отказ от закупки газа из России, большая часть стран Европы наращивает импорт СПГ. Часто делается это через посредников в других государствах, ну а в итоге Россия остаётся главным поставщиком энергоресурсов Старого света. Отказ от непосредственных закупок нефти имел краткосрочные последствия, а сегодня многие аналитики пишут, что Евросоюз активно закупает чёрное золото из РФ, поставляемое через посредников. Часто российские сорта нефти смешиваются с другими сортами, после чего появляются наименования, никогда не существовавшие в природе ранее. Говорить о том, что санкции не оказали никакого влияния на экономику РФ, было бы неверно, но результат явно не такой, как ожидали в Брюсселе.

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Многие аналитики призывают отказаться от санкционной политики, поскольку она прежде всего идёт вразрез с интересами Европы. Похоже, политикам в Брюсселе просто нравится вводить новые ограничения, делая абсурдные заявления. Например, долгое время там уверяли, что необходимо заблокировать поставки в РФ стиральных машин. Якобы, русские разбирают бытовую технику, а после используют чипы в военных целях. Со временем о старой байке забыли, но сегодня готовится 16-й пакет санкций, одно из ведущих мест в котором отводятся запрету на поставки игровых приставок. Европейские аналитики пришли к выводу, что российские инженеры приспособили консоли Xbox и PlayStation для управления дронами. Как именно это происходит, никто не пишет, но выводы основаны на неких данных, предоставленных осведомлёнными источниками. Подобные заявления наделали много шума, ну а эксперты приходят к противоречивым выводам. Отмечается, что при желании любое современное электронное устройство можно превратить в нечто большее. В теории, для управления дронами могут использоваться джойстики от Xbox и PlayStation, вот только такие устройства стоят слишком дорого и ни чем не лучше бюджетных китайских аналогов.

Закупать консоли только для того, чтобы из них вытащить чип, также нет никакого смысла. Для управления дронами не нужна такая сложная система. Ну а если речь идёт об автоматической станции, которая полагается на нейросети, то в свободной продаже находится большое количество гибридных процессоров AMD, обладающих аналогичным функционалом. При этом настольные чипы в разы дешевле, как нет проблем с доступом к материнским платам и другим компонентам. Словом, никакой логики разбирать приставку за 60 тысяч рублей только для того, чтобы извлечь из неё чип, который можно купить за 20 тысяч, нет. Ну а если учитывать, что поставки процессоров неплохо налажены по параллельному импорту, то оптовая закупка кажется ещё более логичной. По данным Financial Times, ЕС планирует утвердить новый пакет санкций 22 февраля, а сегодня идёт согласование между сторонами. Что любопытно, подробностями на тему использования Xbox и PlayStation в военных целях поделилась Кая Каллас. Дама занимает пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и уже не раз отметилась яростными выпадами в сторону России.

Кая Каллас подчеркнула, что необходимо ограничить доступ к РФ высокотехнологичной электроники, но не сказала, как это будет делаться. Проблема в том, что Европа не производит игровые приставки, а рынок разделён между американской Microsoft и японскими Sony с Nintendo. Эти компании ушли с российского рынка ещё весной 2022 года, а текущие поставки Xbox, PlayStation и Nintendo Switch в Россию осуществляются через механизм параллельного импорта. Проще говоря, если даже некоторые страны ЕС и участвуют в транзите, то общая доля поставок крайне мала. Намного дешевле, проще и безопаснее организовать каналы поставок через Китай и соседние азиатские страны. Здесь США и ЕС лишены возможности досматривать грузы, а значит решение со стороны Европы будет номинальным. В теории, могут пострадать дилеры, которые завозят подержанные приставки из Европы, но процент таких компаний в общих поставках крайне незначительный. По сути, большая часть ограничений уже была успешно российскими геймерами решена, ну а новые санкции продолжат функционировать исключительно на бумаге.

Любители консольных эксклюзивов продолжат покупать новинки при помощи обходных схем. Некоторые и вовсе предпочитают приобретать физические копии, поскольку в этом случае Microsoft, Sony и Nintendo не могут отнять игру у её владельца. Эксперты не исключают, что все три производителя могут пойти на более суровые меры, начав блокировать консоли, находящиеся на территории России. В этом случае владельцам придётся массово использовать средства смены IP, но подобные меры даже аналитикам кажутся чрезмерными. Ну а если учитывать, что многие ожидают в 2025 году снижения глобальной напряжённости, то о санкциях думают только самые яростные русофобы, яростные выпады которых щедро финансируются из США.