Постоянные читатели знают, что раньше я часто занимался сборкой системных блоков, но в последнее время всё меньше интересуюсь данной темой. Клиенты перестали меня тревожить, но иногда старые знакомые звонят с просьбой подобрать наиболее актуальное железо. В последний раз такое случалось в прошлом месяце, ну а на днях помощи попросил клиент, которые перебрался в Германию. Ему потребовался компьютер, который будет без проблем справляться с любыми играми и при этом не окажется слишком дорогим.

Я изучил несколько местных магазинов и выбрал немецкий супермаркет MediaMarkt. В других товары были немного дороже, либо не было доставки в определённый город. Свои впечатления о немецких магазинах я изложу в ходе материала. Первоначально мой клиент не мог определиться, что ему выбрать. На кону стоял игровой ноутбук или готовая сборка. Что примечательно, цены на лэптопы там немного ниже чем в России, но в целом действительно интересные модели стоят дорого. В итоге игровой ноутбук на базе GeForce RTX 4070 не укладывался в бюджет, поскольку стоил от 1500 евро. Брать готовую сборку я не советовал, а в ходе изучения местных цен выяснилось, что подобные компьютеры на 300 и более евро дороже, чем собранные своими руками.

Мне удалось найти почти все комплектующие в российской рознице, поэтому давайте сравнивать. В качестве процессора я выбрал Ryzen 5 7600X. Он демонстрирует очень неплохие результаты в реальных играх и не очень требователен к питанию. Придётся отказаться от покупки дешёвой материнской платы на чипсете А620, но это мы как-то переживём. Брать процессор на АМ4 я не стал, поскольку мой клиент выразил готовность сделать через пару лет апгрейд, ну а любой старый камень AMD усложнит процесс усиления ПК. В немецкой рознице за Ryzen 5 7600X просят 230 евро, тогда как в России его можно купить за 21 тысячу рублей. Если перевести по курсу на 21 июня, то выходит чуть меньше 22 тысяч рублей. Можно сделать вывод, что никакой разницы заметить пока не удалось, а значит идём дальше.

Поскольку в Германии так популярны видеокарты от тётушки Су, то я укомплектовал системный блок новенькой Radeon RX 7700 XT. Бренд не имеет значения, но в целом российская версия имеет более эффективную систему охлаждения. Я старался и в немецком и в российском магазине взять самую недорогую модель на данном графическом чипе, поэтому вышла небольшая разница. Немецкий Sapphire затянул на 430 евро, тогда как за купленную в РФ ASRock вам придётся выложить 49 тысяч рублей. И вот здесь приходится констатировать, что видеокарты в Германии ощутимо дешевле, ведь разница достигла 9 тысяч рублей. Radeon RX 7700 XT отлично справляется с любыми играми и может обеспечить своему владельцу очень неплохое качество картинки в разрешении 2К. С ценообразованием в России ничего не поделать, ну а в США купить такую видеокарту можно ещё дешевле.

В обоих магазинах мне удалось найти материнскую плату Asus PRIME B650M-K. Это бюджетное решение, которое не подходит для энтузиастов. Внутри можно найти все необходимые интерфейсы, но пытаться разгонять процессор или видеокарту строго не рекомендуется. Я знал, что мой клиент ничего не смыслит в разгоне, поэтому обсуждать с ним данную тему не стал. Цена Asus PRIME B650M-K меня удовлетворила, ну а большего и не нужно, ведь выбранный Ryzen 5 7600X отлично впишется в систему. В Германии плата стоит 124 евро, тогда как в российской рознице придётся заплатить почти 13 тысяч рублей. На этот раз немецкая цена оказалась всего на 1000 рублей ниже, ну а это не может не радовать тех, кто болеет за нашу команду.

Поскольку разгон не предполагался, то я не стал долго мудрствовать с оперативной памятью. Нужно было купить две линейки по 16 Гб, а G.Skill Trident Z5 с тактовой частотой 6000 МГц кажется мне оптимальным решением. Такого объёма будет достаточно для любого геймера, а цена показалась мне приемлемой. Немецкий магазин запросил за две линейки 148.5 евро, тогда как в России ОЗУ оценили в 13 500 рублей. Поразительно, ведь мы получили идентичную стоимость, что порадовало даже меня самого.

Я не вижу смысла от покупки дорогостоящего твердотельного накопителя. На своём компьютере я тестировал благородный Samsung, скорость чтения которого превышала 7000 МБ/с. Увы, заметить разницу с Kingston NV2 мне так и не удалось. По крайней мере до тех пор, пока я не запустил тесты. После этого стало очевидно, что радоваться придётся только в синтетических приложениях. Ну а поскольку выводы я сделал давно, то не стал увеличивать цену компьютера для своего клиента. В комплект был добавлен твердотельный накопитель ёмкостью 2 Тб, который обеспечит максимальную скорость работы в любых приложениях. Что важно, свободного пространства будет достаточно для любых задач, а значит можно не покупать дополнительный жёсткий диск. Я знаю, что у моего клиента есть HDD на 4 Тб, поэтому мы решили, что ему точно хватит на все случаи жизни. Как оказалось, за 4 года он сумел занять только 1 Тб, жалуясь на особенности работы немецких провайдеров. Скачивать фильмы с торрентов практически нереально. Компании, предоставляющие доступ в интернет, тщательно следят за тем, чтобы пользователи не использовали протокол BitTorrent, сурово наказывая нарушителей. Поскольку мой клиент не обладает желанием и опытом для настройки VPN, то смысла в увеличении ёмкости накопителя для него нет никакой. А вот с играми всё немного иначе, поскольку их можно скачивать со Steam и других сервисов, а значит выбранный SSD простаивать без дела не будет. В германии за Kingston NV2 просят 128.5 евро, тогда как в РФ – 13 500. Что же, на этот раз немецкая розница позволяет сэкономить 1500 рублей, а ведь речь о не самой дорогой части компьютера.

Блок питания было решено взять на вырост, поэтому я выбрал Be quiet! System Power 10 мощностью 750Вт. Никто не знает, как дальше пойдёт увеличение мощности видеокарт, а небольшой запас не будет лишним. Стоимость блока питания невысокая, но зато он имеет поддержку стандарта 80 PLUS Bronze. Бренд качественный, а наш компьютер большую часть времени будет потреблять в 3-5 раз меньше заявленного значения. Это увеличит жизненный цикл системы и позитивно кажется на стабильности. В Германии за Be quiet! System Power 10 просят 85 евро, ну а в России он стоит около 8 тысяч рублей. Отлично, ведь у нас полный паритет.

Корпус клиент выбирал самостоятельно, поэтому все претензии по этому поводу адресуйте в Германию. В целом корпус нормальный. Он имеет достаточно места для размещения видеокарты, ну а остальные комплектующие компактные и энергоэффективные. Присутствует подсветка, которая также работает в качестве системы охлаждения. Благодаря этому шанса на перегрев у компьютера не будет, ведь 4 вентилятора отлично справляются с поставленными задачами. Корпус Xigmatek LUX G в немецком магазине затянул 53 евро. В РФ за него просят немногим более 7 тысяч рублей. Что сказать, ведь любители компьютерных игр из Германии могут получить данный системный блок на целых 2000 рублей дешевле. Компьютер в Германии моему клиенту обошёлся в 1100 евро. Это очень неплохо, ведь готовые сборки стоили от 1400 евро. На самом деле дороже, ведь там стояли не очень современные процессоры и наблюдалась тотальная экономия в плане блока питания и ёмкости твердотельного накопителя. Российская сборка на основе аналогичных комплектующих обойдётся в 115 тысяч рублей, ну а это на 115 евро дороже, чем в немецком магазине. Мне кажется, что это хорошая новость, ведь Россия находится под санкциями. Импортёры вынуждены придумывать схемы обхода блокировок, а значит платят посредникам часть денег. Всё это ложиться на плечи конечного потребителя, а дополнительные 10% к конечной стоимости – это очень неплохо в данной ситуации.