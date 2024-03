Судя по тестам, ставить игры на жёсткий диск строго не рекомендуется

Многие уже забыли, но на персональные компьютеры Grand Theft Auto V добралась только спустя 2 года после релиза на приставках. Игра демонстрировала отличные продажи и до сих пор находится в списке наиболее востребованных проектов в ключевых игровых магазинах. На ПК Grand Theft Auto V вышла весной 2015 и была взломана спустя несколько дней. Автор данного материала помнит, как скачал большой торрент размером 70 Гб. Скорость интернета не превышала 100 Мбит/с, но главная проблема оказалась не в том, чтобы игру скачать, ведь установка её заняла порядка 6 часов. Что любопытно, игры большого размера устанавливались на компьютер и раньше, но с приходом Grand Theft Auto V очевидной стала необходимость покупки твердотельного накопителя. До этого SSD стоял только в качестве системного диска, но уже в 2015 автор данного материала благополучно перешёл на более современные технологии. После этого потребовалось снова установить Grand Theft Auto V, что на этом же компьютере заняло всего 2 часа времени.

реклама

Всё это говорит о том, что жёсткие диски безнадёжно устарели и уже не считаются актуальными, когда дело заходит до хранения и установки компьютерных игр. Мало того, многие разработчики в требованиях прямо указывают, что для запуска вам потребуется твердотельный накопитель. Не так важно, пусть это будет недорогой SSD, подключённый с помощью интерфейса SATA 3. Самое главное, чтобы геймер не использовал жёсткий диск. Многие геймеры давно перешли на твердотельные накопители, но если обратить внимание на рынок, то можно заметить, что HDD никуда не делись. Они продаются, а в рознице достаточно ноутбуков, на которых вместо скоростного SSD стоит жёсткий диск. По большей части это устройства для решения офисных задач и работы в интернете, но сам факт массового использования устаревшей технологии вызывает вопросы. Любопытное тестирование провёл автор канала RandomGaminginHD. Энтузиаст поставил новенький HDD объёмом 500 Гб в свой компьютер и решил проверить, как будут работать на нём современные игры.

Первым делом в ход пошла Starfield, которая показала то же количество кадров в секунду, что и раньше демонстрировала на твердотельном накопителе. Играть в Starfield можно, но подводят постоянные зависания. Игра в самый неожиданный момент виснет на секунду, а после продолжает работать без видимых проблем. Со временем количество фризов становится выше, а игровой процесс жутко раздражает. Во время езды на машине по виртуальному миру Cyberpunk 2077 проблем не возникло, а значит игра одинаково хорошо идёт на жёстком диске и твердотельном накопителе. Намного хуже ситуация с Alan Wake 2, где некоторые текстуры высокого разрешения отказываются загружаться. Если смотреть издали на такие объекты, то может показаться, что мы попали в глубокое прошлое, где низкое качество текстур было нормой. Если подойти к объекту поближе, то картинка становится нормальной, а значит HDD в буквальном смысле не хватает скорости для загрузки всего виртуального мира. На жёстком диске лучше не запускать Baldur's Gate 3, ведь здесь наблюдается массовая пропажа основных текстур. В игре можно увидеть бегающих по воздуху людей, а дома исчезают прямо перед носом у пользователя. Такой опыт может показаться экстремальным, поэтому для подобных проектов лучше обзавестись SSD. В Counter-Strike 2, The Last of Us и Spider-Man всё относительно стабильно. Текстуры не пропадают, игровой процесс плавный, а значительных зависаний игрового процесса не наблюдается.

Можно сделать вывод, что даже сегодня многие игры неплохо себя чувствуют на жёстком диске. Как уже было сказано выше, устанавливаться такие игры будут в разы дольше, чем на твердотельный накопитель, но на игровой процесс эта проблема почти не влияет. В некоторых играх пропадают текстуры, но здесь причина кроется в высоких настройках графики. Если бы автор выставил показатели на средние, то никакого размытия текстур бы не происходило. А вот зависания в некоторых играх уже не исправить. Всё дело в том, что движок Starfield заточен под SSD, о чём разработчики предупреждали всех геймеров. Сегодня HDD критически не хватает скорости в обработке данных, а эту проблему можно решить только за счёт покупки твердотельного накопителя. Если у вас есть большая коллекция домашнего видео, то выбрасывать жёсткий диск не нужно. Он прекрасно справляется с хранением и запуском фильмов, но может разочаровать любителей компьютерных игр. Ну а если учитывать, что сегодня видеокарта среднего ценового сегмента стоит 35 тысяч рублей, а твердотельный накопитель ёмкостью 1 Тб можно купить за 8 000, то экономия кажется бессмысленной и даже глупой.