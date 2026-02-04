Вместо Denuvo в ремейк Resident Evil 4 добавили систему защиты The Enigma Protector

Компания Capcom официально подтвердила факт удаления системы защиты авторских прав Denuvo Anti-Tamper из ремейка культового ужастика Resident Evil 4. Об этом стало известно благодаря сервису отслеживания изменений SteamDB — там зафиксировали исчезновение соответствующих записей с официального профиля проекта в магазине Steam.

Источник: capcom.com

Размер основного исполняемого файла игры сократился после обновления на 422 МБ. Очевидно, такое сокращение связано именно с устранением стороннего программного обеспечения Denuvo, которое ранее обеспечивало защиту продукта от нелегального распространения.

Стоит напомнить, что оригинальная версия ремейка была успешно взломана известной хакершей EMPRESS вскоре после релиза. После взлома разработчики выпустили ряд патчей, исправляющих уязвимости и улучшающих производительность. За прошедшее время игра также получила масштабное сюжетное дополнение, посвящённое приключениям персонажа Ады Вонг.

Вероятно, решение отказаться от Denuvo вызвано прекращением лицензионного соглашения между разработчиками и производителем защитного ПО. Устранение защитного механизма также должно положительно повлиять на игровой процесс для владельцев лицензионной версии RE4 Remake. Ранее игроки неоднократно сталкивались с проблемами производительности из-за влияния DRM-технологий, которые создавали дискомфорт при прохождении игры даже на мощных компьютерах.