Новинка основана на 8-ядерном чипсете Qualcomm

Компания Nex Computer анонсировала свой новый смартфон NexPhone, который способен загружать сразу три ОС — помимо базовой Android 16, устройство может запускать Linux-дистрибутив Debian и Windows 11, пишет издание Tom's Hardware.

Характеристики NexPhone указывают на модель среднего класса — новинка основана на восьмиядерном чипсете Qualcomm QCM6490 с тактовой частотой CPU до 2,7 ГГц и GPU Adreno 643, имеет 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, оснащается 6,58-дюймовым LCD-дисплеем, прикрытым защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, с разрешением 2403x1080 точек и частотой обновления 120 Гц.

Благодаря своему чипсету устройство поддерживает версию Windows 11 на базе архитектуры ARM с плиточным интерфейсом и веб-приложениями, тогда как Linux запускается непосредственно в интерфейсе Android в виде приложения.

На задней панели смартфона располагается двойная камера, включающая в себя 64-Мп основной модуль и 13-Мп сверхширокоугольный объектив, а на фронтальной стороне размещается 10-Мп селфи-камера. Автономную работу устройства обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 18-Вт проводной, а также беспроводной зарядки.

Смартфон можно подключить к внешнему монитору при помощи разъёма USB Type-C 3.1 или фирменного концентратора с двумя портами USB Type-C, один из которых поддерживает зарядку устройств, двумя USB Type-A и HDMI. В список других возможностей подключения входят Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и NFC.

Новинка снабжается прочным корпусом с защитой от пыли и влаги с рейтингом IP68/IP69K и сертификатом военного класса MIL-STD-810H. Для расширения постоянной памяти предусмотрен разъём для карты памяти microSD ёмкостью до 512 ГБ. Стоимость смартфона NexPhone составляет 549 долларов США. В продажу новинка должна поступить в третьем квартале текущего года.