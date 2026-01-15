Новинка имеет 24-ядерную конфигурацию.

Компания Intel работает над своими новыми моделями высокопроизводительных процессоров Arrow Lake-HX Refresh, один из которых был протестирован в Geekbench, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Wccftech

Как указано на сайте Geekbench, процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus, работающий в составе ноутбука Acer Predator PHN18-I71, получил 8 производительных и 16 эффективных ядер, как и Core Ultra 9 285HX. Новинка достигла тактовой частоты 5.4 ГГц, что на 100 МГц меньше по сравнению с предшественником и может объясняться ранним экземпляром или моделью ноутбука.

Источник фото: NotebookCheck

В однопоточном режиме Core Ultra 9 290HX Plus набрал 3198 очков, а в многопоточном получил 21 581 балл — это на 6 и 5 % превышает показатели Core Ultra 9 285HX. Отмечается, что особого скачка в быстродействии ожидать не следует, так как новинка основана на той же архитектуре, что и модели Arrow Lake-HX.