Модели для платформы AM4 всё ещё в строю.

На фоне кризиса на рынке DRAM платформа AM4 пользуется большой популярностью среди геймеров, учитывая более низкие цены на оперативную память DDR4, но могут ли процессоры, дебютировавшие несколько лет назад, успешно конкурировать с современными моделями CPU — это выяснили эксперты YouTube-канала Hardware Unboxed.

Источник фото: AMD

В тестах игровые процессоры AMD Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 7 5700X3D сравнивались как с моделью предшествующего поколения, Core i5-14600K, так и с современными CPU, в частности, Ryzen 7 9800X3D, Ryzen 5 9600X и Core Ultra 9 285K.

Результаты тестов показали, что Ryzen 7 5800X3D обеспечивает высокую производительность в играх, сравнимую с такими моделями, как Ryzen 5 9600X и Core Ultra 9 285K. Процессор Ryzen 7 5700X3D уступает старшей модели в среднем всего на 5 % при использовании настроек «Medium» и на 4 % в режиме «Ultra». При этом Ryzen 7 9800X3D остаётся безоговорочным игровым лидером, заметно обгоняющим своих соперников.

Источник фото: Hardware Unboxed/YouTube

В целом, выбор платформы AM5 имеет смысл только в том случае, если планируется приобрести процессор X3D, тогда как модели классом ниже не обеспечат заметного увеличения производительности в играх по сравнению с Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 7 5700X3D для AM4.

