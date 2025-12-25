Сайт Конференция
breaking-news
Ответ ASUS относительно проблемы с разъёмом питания ROG Matrix RTX 5090 за $4000 вызвал вопросы
Пострадавший владелец видеокарты планирует вернуть деньги.

Несколько дней назад один из покупателей топовой видеокарты ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 30th Anniversary Edition пожаловался, что не может подсоединить к видеоадаптеру коннектор питания 12V-2×6 в связи с тем, что разъём смещён вправо относительно выреза кулера. Спустя некоторое время представитель ASUS дал ответ, который вызывает вопросы, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz/ASUS

По словам ASUS, указанная особенность подключения видеокарты ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 соответствует изначальному проекту на основе конструктивных и электрических критериев. С учётом того, что коннектор питания 12V-2×6 предъявляет особые требования к подключению, когда пользователь должен подсоединить его «до упора», ответ производителя может указывать на определённые проблемы, в частности несовместимость ряда коннекторов с разъёмом видеокарты из-за недостаточных зазоров.

Источник фото: VideoCardz/Reddit

При этом компания не сообщает, какие кабели 12V-2×6 совместимы с видеоадаптером, что может создать дополнительные трудности для владельцев видеокарты. Учитывая, что ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 30th Anniversary Edition требует до 800 Вт и стоит 4000 долларов США, подобный подход со стороны производителя выглядит странно. Что касается пострадавшего пользователя, то он планирует вернуть средства, потраченные на видеокарту.

#asus #rog matrix platinum geforce rtx 5090 30th anniversary edition
Источник: videocardz.com
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

Юрий Богданов
22:19
Сравни свой ноут с простейшим смартфоном sаmsung A07 за 10к, и отправь данный ноут в утиль.
Тестирую ноутбук Samsung RV511 и сравниваю с MSI CX500 в Windows и Linux
IRanPast
22:15
1300$ !? У менеджеров интела крыша сьехала окончательно! 18 ядер в 2026 - это очень мало для сервак, самый самый начальный уровень.
18-ядерный Xeon 654 Granite Rapids-WS за $1300 в однопоточном режиме оказался равен Core i5-14400F
Алексей Холодов
21:52
Единственный показатель, на который стоит обратить внимание - это то что минимальная скорость при случайной записи 44мб/с и она бывает часто.
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
Chaтo-OverBoт
21:50
Спасибо за наводку, Данте. Полез корсарить на торрент-трекер.
Фильм «Мушкетёры» Пола Андерсона — громкий 3D-эксперимент, прошедший мимо зрителя
Workshop
21:44
И перейти на 2-х дневную рабочую неделю... 5/2 только наоборот ))
Власти Италии начали расследование против Meta* за блокировку конкурентных ИИ-ботов в WhatsApp
deema35
21:25
С другой стороны есть пользователи которые вместо заказанного товара получили кирпич. Amazon настоящее казино.
Южнокорейская LG Chem LG Chem продает завод по производству аккумуляторов в США Honda за $2,86 млрд
Dentarg
21:24
Флипы и фолды (как минимум пару поколений назад) жили год, далее с морщинами или переломами оказывались на Авито за 20% цены. Ничто не превращается в тыкву настолько быстро как эти раскладушки.
Шарнир Samsung Galaxy Z TriFold «размягчился» после 144 000 складываний и не выдержал 200 000 циклов
deema35
21:19
Современные устройства должны прожить только до окончания срока гарантии, чтоб их не вернули. А то что они сломаются после для производителя это даже хорошо.
Шарнир Samsung Galaxy Z TriFold «размягчился» после 144 000 складываний и не выдержал 200 000 циклов
aoxoa1
21:18
У меня в туалетена полочке валяется запасной комплект памяти на 96 гиг. Ну, я его выставил конечно на авито на шару, но всего на 10т меньше чем в магазинах нашел минимум. Так вот. Его никто не берет. ...
Собираем игровой ПК за 434 000 рублей в качестве подарка на Новый год
artemuss1990
21:06
Оно и понятно, пока всякие хуниксы и самсунги все мощности в ии будут вкладывать и создавать деффицит озу в потребительском сегменте. Конторам вроде Asus придется совсем туго, продажи их мп и видеока...
ASUS может заняться производством памяти DRAM в 2026 году
