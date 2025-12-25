Пострадавший владелец видеокарты планирует вернуть деньги.

Несколько дней назад один из покупателей топовой видеокарты ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 30th Anniversary Edition пожаловался, что не может подсоединить к видеоадаптеру коннектор питания 12V-2×6 в связи с тем, что разъём смещён вправо относительно выреза кулера. Спустя некоторое время представитель ASUS дал ответ, который вызывает вопросы, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz/ASUS

По словам ASUS, указанная особенность подключения видеокарты ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 соответствует изначальному проекту на основе конструктивных и электрических критериев. С учётом того, что коннектор питания 12V-2×6 предъявляет особые требования к подключению, когда пользователь должен подсоединить его «до упора», ответ производителя может указывать на определённые проблемы, в частности несовместимость ряда коннекторов с разъёмом видеокарты из-за недостаточных зазоров.

Источник фото: VideoCardz/Reddit

При этом компания не сообщает, какие кабели 12V-2×6 совместимы с видеоадаптером, что может создать дополнительные трудности для владельцев видеокарты. Учитывая, что ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 30th Anniversary Edition требует до 800 Вт и стоит 4000 долларов США, подобный подход со стороны производителя выглядит странно. Что касается пострадавшего пользователя, то он планирует вернуть средства, потраченные на видеокарту.