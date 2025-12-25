Новинка дебютирует 25 декабря.

Компания Xiaomi готовится к запуску своего нового топового смартфона Xiaomi 17 Ultra, который уже успел появиться в базе данных Geekbench, раскрыв некоторые свои характеристики и потенциал, пишет издание ITHome.

Источник фото: GSMArena

На сайте Geekbench смартфон Xiaomi 17 Ultra указан с модельным номером 2512BPNDAC и 12 ГБ оперативной памяти. В одноядерном тесте новинка, оснащённая флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, набрала 3559 баллов, а в многоядерном получила 10 854 очка, что соответствует результату Xiaomi 17 Pro.

Источник фото: ITHome

Согласно предыдущим утечкам, Xiaomi 17 Ultra обзаведётся плоским дисплеем, тройной камерой на задней панели, созданной в содружестве с Leica, включая основной модуль с сенсором формата 1 дюйм, корпусом толщиной 8.29 мм и HyperOS 3 на базе Android 16. Презентация новинки состоится в Китае 25 декабря текущего года.