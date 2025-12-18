Сайт Конференция
breaking-news
Энтузиасты протестировали свой аналог Steam Machine стоимостью всего $100
Приставка обеспечила высокие показатели fps в целом ряде игр.

Интерес к предстоящему запуску компактной игровой приставки Steam Machine от Valve продолжает подогреваться со стороны энтузиастов, которые не только пытаются предсказать стоимость консоли, но и собирают её аналоги — в частности, на YouTube-канале ETA PRIME было опубликовано видео, где была показана собственная версия Steam Machine всего за 100 долларов США, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Tom's Hardware/YouTube/ETA PRIME

Для создания собственного аналога Steam Machine энтузиасты использовали майнинговую плату ASRock BC-250 с урезанным APU от PlayStation 5, содержащим 6 ядер/12 потоков на базе архитектуры Zen 2 и 24 вычислительных блока на основе RDNA 2, а также 16 ГБ общей памяти GDDR6.

Отмечается, что в связи с майнинговой направленностью плата ASRock BC-250 имеет ряд особенностей, которые стоит учитывать — она требует обновления BIOS до пользовательской версии, а также предлагает только один слот M.2 PCIe 2.0 x2, что ограничивает возможности SSD. Кроме того, для неё требуется особый корпус, который, впрочем, можно найти всего за 50 долларов.

Конечно, реальная игровая консоль от Steam Machine будет иметь более высокие характеристики и основываться на более новых архитектурах, но Valve вряд ли обеспечит ей стоимость в 100 долларов США, которую, как заявляют энтузиасты ETA Prime, они заплатили за свой аналог приставки.

Для дополнительного повышения быстродействия специалисты разогнали GPU до 2000 МГц, а в качестве основной ОС использовали Linux-дистрибутив Bazzite. Результаты тестов показывают, что приставка обеспечивает высокие показатели средней частоты кадров в целом ряде игр при разрешении 1080p: 

  • в Cyberpunk 2077 — почти 60 fps на средних настройках;
  • в The Witcher 3 — около 75 fps на высоких настройках;
  • в Spider-Man 2 — примерно 60 fps на средних настройках (с FSR Balanced);
  • в Forza Horizon 5 — около 80 fps на средних настройках;
  • Left 4 Dead 2 — более 150 fps на максимальных настройках.


В целом, всего за 100 долларов энтузиастам удалось получить компактную игровую консоль, которая вряд ли сравнится со Steam Machine по быстродействию, учитывая её более скромные характеристики, но всё же обеспечит высокие показатели fps в играх.

#steam machine
Источник: tomshardware.com
Сейчас обсуждают

apprenticebase
20:45
Заголовок этому и не противоречит.
Первая российская гигафабрика аккумуляторов была запущена «Росатомом» в Калининграде
shuler37
20:43
Версия последнего драйвера 591.59
Nvidia выпустила новый драйвер Game Ready версии 591.55, исправляющий ряд проблем в актуальных играх
slikts
20:39
А шапочки из фольги будут выдавать?
Эстония приступила к строительству пяти первых бункеров «Балтийской линии обороны» на границе с РФ
Сергей Анатолич
20:34
Балтийской линии обороны? Это как Линия Мажино у франции? Если историю учили, то знать должны, что эти линии не работают ещё с 1939 года. А так это тупое отмывание денег, как Стена ецинюка.
Эстония приступила к строительству пяти первых бункеров «Балтийской линии обороны» на границе с РФ
TheEd
20:11
Уже бежим.
TheGamer предупреждает своих читателей: цены на видеокарты резко взлетят в 2026 году
Михаил Сидоров
19:28
Такой лучший фильм, что я даже забыл уже про что он, хотя кажется вот недавно смотрел.
Поддельный торрент фильма «Битва за битвой» принёс троян в субтитрах
Алексей
19:23
Так 99% таксистов щас самозанятые, лол.
Самозанятым таксистам разрешили работать на иномарках до 2033 года
Саша Смирнов
19:09
Дошли до того, о чем Бог нас учил давно в Библии! Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом!
Popular Mechanics: Наш мозг может учиться на событиях, которых в реальности никогда не было
K0nst4nt1n
19:07
Насколько я помню Энергия в Ельце первая стала делать полностью отечественные литиевые аккумы (литий ионные 21700 у меня стоят в двух самокатных батареях, lifepo пока только планировал купить), так чт...
Первая российская гигафабрика аккумуляторов была запущена «Росатомом» в Калининграде
Dentarg
19:02
Самосбывающееся предсказание в попытках разогнать ажиотаж.
TheGamer предупреждает своих читателей: цены на видеокарты резко взлетят в 2026 году
