Приставка обеспечила высокие показатели fps в целом ряде игр.

Интерес к предстоящему запуску компактной игровой приставки Steam Machine от Valve продолжает подогреваться со стороны энтузиастов, которые не только пытаются предсказать стоимость консоли, но и собирают её аналоги — в частности, на YouTube-канале ETA PRIME было опубликовано видео, где была показана собственная версия Steam Machine всего за 100 долларов США, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Tom's Hardware/YouTube/ETA PRIME

Для создания собственного аналога Steam Machine энтузиасты использовали майнинговую плату ASRock BC-250 с урезанным APU от PlayStation 5, содержащим 6 ядер/12 потоков на базе архитектуры Zen 2 и 24 вычислительных блока на основе RDNA 2, а также 16 ГБ общей памяти GDDR6.

Отмечается, что в связи с майнинговой направленностью плата ASRock BC-250 имеет ряд особенностей, которые стоит учитывать — она требует обновления BIOS до пользовательской версии, а также предлагает только один слот M.2 PCIe 2.0 x2, что ограничивает возможности SSD. Кроме того, для неё требуется особый корпус, который, впрочем, можно найти всего за 50 долларов.

Конечно, реальная игровая консоль от Steam Machine будет иметь более высокие характеристики и основываться на более новых архитектурах, но Valve вряд ли обеспечит ей стоимость в 100 долларов США, которую, как заявляют энтузиасты ETA Prime, они заплатили за свой аналог приставки.

Для дополнительного повышения быстродействия специалисты разогнали GPU до 2000 МГц, а в качестве основной ОС использовали Linux-дистрибутив Bazzite. Результаты тестов показывают, что приставка обеспечивает высокие показатели средней частоты кадров в целом ряде игр при разрешении 1080p:

в Cyberpunk 2077 — почти 60 fps на средних настройках;

в The Witcher 3 — около 75 fps на высоких настройках;

в Spider-Man 2 — примерно 60 fps на средних настройках (с FSR Balanced);

в Forza Horizon 5 — около 80 fps на средних настройках;

Left 4 Dead 2 — более 150 fps на максимальных настройках.





В целом, всего за 100 долларов энтузиастам удалось получить компактную игровую консоль, которая вряд ли сравнится со Steam Machine по быстродействию, учитывая её более скромные характеристики, но всё же обеспечит высокие показатели fps в играх.