Неблагоприятная ситуация на рынке памяти заставляет пользователей задуматься о незамедлительной покупке SSD и модулей памяти, чтобы в будущем не переплачивать за комплектующие, но не всех тяготят эти проблемы, что показывает недавний пост, опубликованный в социальных сетях.

Как пишет издание Tom's Hardware, один из пользователей социальных сетей сообщает, что его сын решил проверить на прочность 50 твердотельных накопителей Samsung, стоимость которых составляет в общей сложности 3800 долларов США. Результат стараний юного «тестировщика» виден на опубликованной фотографии.

Источник фото: Tom's Hardware/Build a PC is easy

Судя по всему, повреждённые накопители представляют собой модель Samsung PM991a объёмом 512 ГБ в форм-факторе M.2 2280. Наиболее доступная цена за один такой экземпляр составляет 60 долларов США, то есть общий ущерб составляет как минимум 3000 долларов. Впрочем, издание считает, что некоторые из накопителей можно или починить, или использовать их чипы NAND для новых устройств, что должно снизить денежные потери.